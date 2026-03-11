Una remontada furiosa de los Knicks tumba al Jazz 134-117 y corta racha de dos derrotas

Compartir en:









Jalen Brunson, de los Knicks de Nueva York, reacciona después de encestar un triple durante la segunda mitad del juego de baloncesto de la NBA, el miércoles 11 de marzo de 2026, en Salt Lake City. (AP Foto/Tyler Tate) AP

Brunson también aportó ocho asistencias y tres robos en un partido en el que los Knicks perdían 49-31 al inicio del segundo cuarto. OG Anunoby añadió 22 unidades, y Karl-Anthony Towns registró 21 tantos, siete rebotes y siete asistencias. Nueva York encestó 17 triples y lanzó para un 52% de campo.

Brice Sensabaugh lideró a Utah con 29 puntos. Ace Bailey agregó 21, y Keyonte George tuvo 14 y cinco asistencias antes de salir a mitad del tercer cuarto por una lesión en el isquiotibial derecho.

Utah encestó 11 de sus primeros 13 triples para tomar la ventaja temprana. Sensabaugh, Bailey y Kevin Love se combinaron para siete tiros de tres en los primeros 14 minutos. El Jazz terminó con 18 de 36 en encestes de larga distancia.

Los Knicks recortaron la diferencia a un solo dígito antes del descanso, y luego tomaron la delantera con una racha de 20-4 que abarcó el tercer y el cuarto periodo. Clarkson remató esa racha con canastas consecutivas para poner a los Knicks arriba 101-94 cuando no había transcurrido ni un minuto del cuarto.

Clarkson anotó o asistió en cuatro canastas y añadió dos tiros libres para impulsar la racha que les dio la ventaja. Brunson le dio a Nueva York la ventaja definitiva con una jugada de tres puntos con 1,6 segundos por jugar en el tercero, y los Knicks ampliaron la diferencia a 22.

___

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP