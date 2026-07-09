Una región italiana desafía la presión de EEUU y mantiene su programa de médicos cubanos

El doctor cubano Raciel Escalona Zaldivar, a la derecha, habla con una paciente en una unidad de ortopedia en el Hospital Santa Maria degli Ungheresi de Polistena en la región sureña italiana de Calabria, el 16 de junio de 2026. (AP Foto/Valeria Ferraro) AP

Durante décadas, los médicos cubanos han trabajado en países en desarrollo como Gambia y Venezuela, con experiencia en brindar atención con recursos escasos. Más de 200 atienden ahora hospitales remotos en Calabria, la región más pobre de Italia, en la punta de la bota del país. La escasez de personal sanitario local había obligado a cerrar algunos departamentos hospitalarios.

“Fue un desastre. Yo mantenía la sala de urgencias abierta completamente solo”, explicó a The Associated Press el médico jefe del hospital de Polistena, Francesco Moschella, al recordar los días previos a la llegada de los profesionales cubanos en enero de 2023.

Su presencia motivó una visita este año de funcionarios estadounidenses. Estados Unidos lleva tiempo criticando el programa cubano y lo ha calificado como una fuente de ingresos para el gobierno socialista que el gobierno de Donald Trump ha aislado, sancionado y quiere ver transformado.

Ante la presión de Estados Unidos, algunos países del Caribe y Centroamérica han cancelado misiones cubanas. Pero el gobernador de Calabria se ha negado. Aunque el socialismo cubano no encaje con sus posturas políticas, afirma que la región depende de ellos.

A pesar del crecimiento del turismo y de una sólida economía agrícola, Calabria simboliza la falta de desarrollo del sur de Italia en comparación con el norte, más rico e industrializado. Los salarios son alrededor de un 30% más bajos y su tasa de desempleo duplica el promedio nacional.

Calabria ocupa el último lugar entre las 20 regiones de Italia en acceso a la atención sanitaria pública, según el Ministerio de Salud.

Hasta abril, Calabria pasó 17 años bajo administración especial debido a déficits presupuestarios persistentes, que junto con escándalos de corrupción e infiltración mafiosa afectaron las inversiones en salud. Muchos médicos recién graduados, en cambio, construyeron sus carreras en el norte.

Durante la pandemia de COVID-19, Cuba envió médicos a varias zonas de Italia. Calabria siguió empleando cubanos después de que terminó la pandemia.

La especialista en medicina de urgencias Zoila Yakelin Arevalo Cruz dejó a su hijo pequeño en Cuba a mediados de 2023. La sala de urgencias donde trabaja, en la localidad de Polistena, atiende a 30.000 pacientes al año, y seis médicos cubanos conforman la mitad de su personal.

“Para un país del primer mundo, Europa, teníamos una idea completamente distinta. No pensábamos que la falta de médicos fuera tan grave”, señaló Arevalo Cruz, de 38 años. “En este hospital había filas que duraban hasta ocho o 12 horas. Ahora, gracias a nuestro trabajo, en menos de una hora un médico te atiende”.

Durante una visita de AP el mes pasado, realizó su trabajo en un italiano ya fluido. Cuenta que incluso aprendió algo del dialecto local conversando con antiguos pacientes agradecidos que pasan a saludar.

No todos los países ceden ante la presión de EEUU

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, ha acusado a las misiones cubanas de ser una “forma de trata de personas”, en referencia a que el gobierno de Cuba se queda con la mayor parte de los salarios de los médicos y presuntamente confisca algunos pasaportes.

“Las brigadas médicas cubanas son una fuente clave de dinero en efectivo para el régimen en decadencia”, le dijo el Departamento de Estado a la AP en una respuesta por correo electrónico a preguntas, y añadió que estaba compartiendo información con países socios sobre “las duras realidades de las brigadas médicas cubanas, de las que de otro modo podrían no estar al tanto”.

Jamaica puso fin en marzo a su acuerdo de cooperación médica con Cuba, vigente desde hace 50 años, lo que afectó a casi 300 trabajadores de la salud. Honduras expulsó a más de 150.

Sin embargo, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, defendió el programa en marzo y afirmó que brinda atención vital a personas desatendidas.

Funcionarios en Cuba han dicho que tiene 22.000 integrantes del personal médico desplegados en 55 países en lo que calificaron como una “misión de solidaridad”. Ni ellos ni el Departamento de Estado han especificado cuáles.

Funcionarios estadounidenses presionaron al gobernador de Calabria

El gobernador de Calabria, Roberto Occhiuto, es un promotor poco probable del programa cubano, ya que es un alto dirigente de un partido político con fuertes raíces en el sentimiento anticomunista.

El acuerdo de Calabria para traer médicos cubanos fue elogiado en el periódico del Partido Comunista de Cuba.

“¿Se imaginan? ¿Que salió una foto mía en Granma?”, comentó Occhiuto con una sonrisa.

También atrajo la atención de Estados Unidos. Su encargado de negocios en Cuba, Mike Hammer, voló a Calabria en febrero junto con el cónsul general de Estados Unidos en Nápoles. Las conversaciones con Occhiuto fueron cordiales, pero Hammer dejó claro que se agradecerían mucho fuentes alternativas de personal internacional.

“Tuve algunas presiones también durante el gobierno de Biden. Pero la presión aumentó con Trump”, señaló Occhiuto. Le dijo a Hammer que su gobierno está trabajando en incentivos para atraer de regreso a los médicos calabreses.

“Pero al mismo tiempo, también le reiteré al embajador Hammer de Estados Unidos que necesitaba mantener los hospitales abiertos y que tengo la intención de mantener en sus puestos a los médicos cubanos que actualmente están en Italia”, afirmó Occhiuto.

Le dijo a la AP que le gustaría triplicar el personal médico cubano hasta alrededor de 1.000, pero se ha abstenido para evitar enfrentarse a Washington.

El Departamento de Estado no respondió preguntas sobre la reunión. La oficina de Occhiuto proporcionó a la AP una foto de él reunido con Hammer.

El acuerdo de Calabria paga directamente a los médicos cubanos

En lugar de pagar a la agencia del gobierno cubano que gestiona las misiones médicas, Calabria firmó contratos individuales con los médicos y realiza depósitos en sus cuentas bancarias italianas.

Médicos cubanos le dijeron a la AP que aun así envían hasta la mitad de sus salarios al gobierno cubano.

“Todos somos conscientes de la situación económica que atraviesa Cuba. Es una contribución que hacemos voluntariamente porque Cuba nos formó, nos educó y nos hizo médicos”, expresó Arevalo Cruz.

La cardióloga cubana Daisy Luperon Loforte coincidió con ese sentir: “No nos consideramos en absoluto esclavos modernos, como alguien lo llamó. Amamos a nuestro país, hacemos una contribución económica y estamos felices de hacerlo”.

El gobernador de Calabria confirmó que 63 médicos cubanos, algunos de ellos previamente involucrados en la misión médica internacional de Cuba, solicitaron recientemente trabajar de manera independiente en su sistema de salud.

El gobierno cubano no comentó si los médicos solicitaron puestos fuera del programa.

Los pacientes, en gran medida, desconocen las tensiones diplomáticas.

“Son inteligentes, tienen empatía y también son humildes, algo que no se ve a menudo en los médicos italianos”, dijo una vecina, Maria Morano. “Tenemos suerte de que vinieran; de lo contrario, nuestro hospital habría cerrado”.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP