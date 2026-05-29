Una liga de fútbol juega en el cráter de un volcán extinto en México, el "Campo de los Dioses"

Una cancha de fútbol, acondicionada dentro del cráter del extinto volcán Teoca en Ciudad de México, alberga un partido local el domingo 19 de abril de 2026 (AP Foto/Eduardo Verdugo) AP

Y, sin embargo, la cancha mexicana conocida como el “Campo de los Dioses” no es el icónico Azteca.

Ese apodo le pertenece a un campo de fútbol enclavado dentro del cráter de un volcán extinto, justo al sur de la Ciudad de México.

El volcán Teoca sirve como espectacular telón de fondo para una liga amateur organizada en el pueblo de Santa Cecilia Tepetlapa, en la alcaldía de Xochimilco.

Decenas de familias del pueblo de 10.000 habitantes —una comunidad predominantemente de clase media baja— se reúnen cada domingo para sumergirse en la obsesión nacional de México.

“Para nosotros, es una forma de vida. Estar aquí los domingos es parte de nuestra rutina, y hay un ambiente fantástico en todos los torneos”, comentó Jorge Becerril, representante de la liga, en declaraciones a The Associated Press. “Aquí no hay altercados; la gente sólo viene a convivir, y los equipos vienen a competir”.

La Liga Teoca cuenta con 10 equipos, y cada uno representa a una sola familia. Debido a estas raíces profundas, no hay límite de edad. Distintas generaciones compiten codo a codo, desde patriarcas hasta adolescentes.

“El núcleo de cada equipo es una familia. Cuando un jugador se hace a un lado, lo sustituye su hijo, luego su nieto, pasando la estafeta de generación en generación”, explicó Becerril.

Aunque actualmente las mujeres no juegan en la cancha, siguen siendo el corazón vibrante de la liga desde la banda.

“El fútbol es mi pasión. No soy buena para jugarlo, pero verlo me da una alegría que no puedo explicar del todo", expresó Isabel Madrid, esposa de uno de los jugadores de la liga. "Fuera del nacimiento de mis hijos, esto es lo que más me ha cautivado. Siempre espero con ganas los domingos para poder ver jugar a mi esposo”.

Desafío comunitario

La tarea de excavar una cancha de fútbol en un cráter volcánico nació de la necesidad más que de la excentricidad. El terreno que rodea Santa Cecilia Tepetlapa es estrictamente montañoso, lo que deja a los residentes prácticamente sin espacios abiertos y planos para practicar deportes.

Ante la falta de infraestructura, la comunidad recurrió al volcán.

“Es fascinante jugar dentro de un cráter. Es una cancha exigente, pero la vista la hace increíblemente hermosa", manifestó Jonathan Flores, jugador habitual de los domingos. "Se trata de llevar el fútbol a espacios únicos para que la gente pueda disfrutar en un ambiente saludable. Me encanta este deporte, y estoy aquí cada semana”.

Para un forastero, la cancha —con su césped irregular y una superficie de tierra dura y compactada— podría parecer desgastada.

Sin embargo, su mantenimiento es motivo de un orgullo local férreo. Los habitantes del pueblo se encargan ellos mismos de todo el cuidado, y se niegan deliberadamente a la intervención del gobierno.

“La cuidamos lo mejor que podemos. La liga se gobierna por completo a sí misma", enfatizó Becerril. "No pedimos apoyo municipal porque, si el gobierno local invierte en esto, intentará adjudicarse la propiedad. Este cerro es comunal; le pertenece a la gente, y lo mantenemos porque es nuestro. Al mantener al gobierno al margen, nos quedamos con la cancha para nosotros”.

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FUENTE: AP