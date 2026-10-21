Una fuga química en Toledo, Ohio, provoca evacuaciones y órdenes de refugiarse

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Se ordenó evacuar a las personas dentro de un radio de 1 milla (1,6 kilómetros) de la “liberación de materiales peligrosos” alrededor de las 10:50 de la tarde del martes. La orden de permanecer resguardados en el lugar se emitió para los residentes de Toledo dentro de un radio de 3 millas (4,8 kilómetros) desde esa zona.

Una densa niebla y bruma dificultaban la visibilidad en la ciudad de unos 265.000 habitantes, y las cadenas locales de noticias informaron que se percibía un olor similar al del plástico.

“La liberación continúa y los equipos siguen monitoreando la situación”, indicó el Departamento de Bomberos y Rescate de Toledo en un comunicado publicado en internet a primera hora del miércoles.

La orden de evacuación estaba relacionada con una dirección en Progress Avenue, una zona industrial y comercial en la parte norte de la ciudad. El departamento no identificó a una empresa en esa dirección, pero los registros muestran que allí tiene su sede un fabricante de tubos y tuberías de acero. Se enviaron correos electrónicos en busca de información a esa empresa y a otra cercana en la misma calle, una compañía de transporte que maneja productos químicos líquidos a granel.

El departamento no identificó la sustancia química. Indicó que los síntomas por sobreexposición incluyen dolor de cabeza, mareos, cansancio, náuseas y vómitos. Aconsejó a los residentes que se comuniquen con un profesional médico si creen que están teniendo una reacción por exposición.

No era posible distinguir la niebla de la sustancia liberada a simple vista, “así que por favor no se guíen por el aspecto del aire”, indicaron los bomberos. “Si están fuera de las zonas de evacuación o de resguardo en el lugar y perciben un olor inusual, por favor permanezcan en interiores, cierren ventanas y puertas y apaguen la ventilación que introduce aire del exterior”.

Algunas escuelas cerraron el miércoles y otras retrasaron su apertura. Se abrió una escuela primaria para ofrecer refugio temporal y se colocaron autobuses para brindar resguardo según fuera necesario para los residentes. ___ Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa. FUENTE: AP