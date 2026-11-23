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Pascal Siakam (43), de los Pacers de Indiana, dispara de larga distancia sobre Isaiah Hartenstein (55), del Thunder de Oklahoma City, durante la seguna mitad del juego de baloncesto de la NBA, el lunes 23 de noviembre de 2026, en Indianápolis. (AP Foto/Michael Conroy) AP

Los Pacers terminaron con 15 de 37 triples y se parecieron mucho más al equipo que llegó a las Finales de la NBA de 2025 al acelerar el ritmo, encestar tiros de larga distancia y repartir la anotación. Seis jugadores anotaron en dobles dígitos, incluidos Jalen Slawson con 16, Andrew Nembhard con 15 e Ivica Zubac, quien tuvo 14 tantos y 15 rebotes. Obi Toppin terminó con 17 puntos y seis rebotes.

Shai Gilgeous-Alexander, dos veces Jugador Más Valioso (MVP por sus siglas en inglés) de la liga, mantuvo cerca a un Oklahoma City diezmado con 38 puntos. Kenrich Williams encestó cuatro triples y terminó con 20 unidades, e Isaiah Hartenstein concluyó con 18 tantos y nueve rebotes. Pero no fue suficiente para evitar que el Thunder sufriera su segunda derrota consecutiva.

Lo que se suponía que sería el primer enfrentamiento entre Tyrese Haliburton y el Thunder desde el séptimo partido de las Finales de la NBA de 2025 nunca llegó a concretarse.

Haliburton se perdió su 14to partido consecutivo por una distensión en el tendón de la corva izquierdo y solo cuatro de los titulares del lunes también lo fueron en aquel séptimo partido —Gilgeous-Alexander y Hartenstein por el Thunder, y Nembhard y Siakam por los Pacers. ___

FUENTE: AP