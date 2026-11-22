En el primer hecho, militares y policías desarrollaron un operativo en una zona rural del departamento del Valle del Cauca en contra de una de las facciones del ELN, en que se dio de baja a los cinco presuntos miembros de la estructura, informó el presidente Abelardo de la Espriella en la red social X.

A dicha facción comandada por alias “Bertha”, precisó el mandatario, se le atribuyen 68 homicidios, 72 casos de reclutamiento de menores, 55 extorsiones, 18 desplazamientos forzados, 10 atentados, además de otras acciones ilícitas como incineración de tractocamiones.

Según de la Espriella, su orden es mantener la ofensiva y recuperar el control territorial.

La víspera, otro bombardeo en una zona rural del centro oriente del país en contra de una facción de las disidencias de las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias (FARC) , dejó cinco rebeldes muertos.

Pese a las reiteradas advertencias del gobierno, la ola de ataques en varios puntos del país andino no cesa y se ha acentuado en las últimas semanas, dejando más de una decena de muertos, incluidos militares, policías y civiles.

El último atentado se perpetró el sábado en una unidad militar del departamento del Cesar, en el noreste colombiano, mediante el uso de una rampa para el lanzamiento de artefactos explosivos improvisados, informó el domingo el Ejército.

De momento, las autoridades no han adjudicado el ataque a una estructura ilegal específica.

La víctima fue identificada como el soldado José Epieyú Pushaina. En tanto, los otros 12 militares heridos, cuyos nombres no se divulgó, reciben atención médica.

Sobre los actos contra la Fuerza Pública y la población civil habrá una respuesta “letal e implacable”, reiteró el gobernante, quien es cuestionado desde la oposición por la aplicación de su política de seguridad a la que adjudican una arremetida de ataques explosivos.

La violencia en Colombia no ha cesado y es alimentada por grupos armados ilegales que se disputan el control de territorios para sus actividades ilícitas y acrecentar sus lucrativas economías ilegales.

Entre estos se encuentran la guerrilla del ELN alzada en armas desde 1964.

FUENTE: AP