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ARCHIVO - El escudo de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) de EEUU se exhibe en la sede de la CIA en Langley, Virginia, el 13 de abril de 2016. (AP Foto/Carolyn Kaster/Archivo) AP

La vulneración no involucró información clasificada y el problema ya fue resuelto, indicó la persona.

La vulneración afectó un sistema que gestiona inteligencia de fuentes abiertas, una disciplina que implica la recopilación y el análisis de datos disponibles públicamente de fuentes que incluyen internet y bases de datos comerciales.

No estaba claro quién fue responsable de la vulneración, que fue reportada por primera vez por The New York Times el viernes.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP