Un sismo de magnitud 5,5 sacude el centro de Turquía

Un terremoto de magnitud 5,5 sacudió el centro de Turquía el viernes, informó el servicio de atención de emergencias del país. El temblor hizo que algunos residentes salieran corriendo a las calles, pero no se han reportado daños.

El sismo tuvo su epicentro en la localidad de Niksar, en la provincia de Tokat, a una profundidad de 6,4 kilómetros (4 millas), según la agencia de Gestión de Desastres y Emergencias, AFAD.

El temblor se registró a las 3:35 de la mañana y se sintió en varias provincias, indicó la AFAD, que agregó que no se registraron “acontecimientos adversos”.

Aun así, se vio a muchos residentes esperando en autos o en las calles pese al frío, por temor a regresar a sus viviendas, informó el canal de noticias Haberturk.

Turquía se ubica sobre importantes fallas geológicas y los terremotos son frecuentes.

Un terremoto de magnitud 7,8 causó la muerte de más de 53.000 personas en Turquía en 2023 y destruyó o dañó cientos de miles de edificios en 11 provincias del sur y el sureste. Otras 6.000 personas murieron en las zonas del norte de la vecina Siria.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

