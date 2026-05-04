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Un sexto inning explosivo impulsa a los Mets a un 4-2 sobre los Rockies

DENVER (AP) — Carson Benge conectó un jonrón abriendo la sexta entrada para el primer hit de Nueva York contra Tomoyuki Sugano, y los Mets vencieron el lunes 4-2 a los tambaleantes Rockies de Colorado en un juego adelantado tres horas para evitar posibles condiciones de lluvia.

Juan Soto (22), de los Mets de Nueva York, pega un elevado para out contra los Rockies de Colorado al abridor Tomoyuki Sugano, en la cuarta entrada del juego de béisbol de Grandes Ligas, el lunes 4 de mayo de 2026, en Denver. (AP Foto/David Zalubowski)
Juan Soto (22), de los Mets de Nueva York, pega un elevado para out contra los Rockies de Colorado al abridor Tomoyuki Sugano, en la cuarta entrada del juego de béisbol de Grandes Ligas, el lunes 4 de mayo de 2026, en Denver. (AP Foto/David Zalubowski) AP

Mark Vientos añadió un sencillo de dos carreras para los Mets, que tienen marca de 3-1 en una gira de nueve juegos después de perder 17 de 20 en total. Benge también evitó una carrera con una atrapada en zambullida en el jardín central.

Colorado perdió cinco seguidos, y seis de siete desde que permitió apenas cuatro carreras en una barrida de tres juegos sobre los Mets en el Citi Field del 24 al 26 de abril.

Nueva York conectó cuatro imparables en una sexta entrada de cuatro carreras después de que Sugano (3-2) fuera intocable durante cinco innings. Realizó apenas 48 lanzamientos y enfrentó al mínimo al llegar a la sexta antes de que todo se le desmoronara.

Benge disparó el cuadrangular hacia el jardín entre derecho y central y los venezolanos Francisco Álvarez y Luis Torrens siguieron con dobles consecutivos para poner la pizarra 2-0. Sugano otorgó base por bolas al dominicano Juan Soto y fue retirado tras el rodado de Bo Bichette que dejó corredores en segunda y tercera.

Vientos impulsó dos más con un sencillo de dos outs ante Jaden Hill. Vientos conectó un par de jonrones de dos carreras el domingo en una victoria 5-1 sobre los Angelinos de Los Ángeles.

David Peterson (1-4), oriundo de Denver y el tercer lanzador de Nueva York, trabajó cuatro episodios para llevarse el triunfo. Permitió dos carreras y tres hits, con seis ponches y ninguna base por bolas.

Craig Kimbrel lanzó una octava entrada sin carreras y Devin Williams tiró una novena perfecta para su cuarto salvamento.

La decisión de adelantar el juego tres horas se tomó el domingo, con pronóstico de nieve, lluvia y temperaturas frías para el martes y el miércoles.

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Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

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