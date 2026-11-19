Kohzo Tashima, presidente honorario de la Asociación Japonesa de Fútbol, habla en conferencia de prensda en Chiba, el viernes 20 de noviembre de 2026 (Yuta Omori/Kyodo News via AP) AP

Tashima y Diallo son dos candidatos con pocas posibilidades de reemplazar a Infantino en una elección prevista para el 18 de marzo. Aun así, todavía hay tiempo de sobra para convencer a las 211 federaciones miembro de la FIFA , que ahora parecen inclinarse por Infantino.

“Sí compartimos algunas posturas morales o éticas, así que es una gran persona con la que hacer equipo”, declaró Tashima el viernes en una conferencia de prensa de 40 minutos. “No veo a Diallo como oposición. Solo quiero cambiar la FIFA.

“Diallo es también muy estricto en materia de gobernanza y tiene mucha experiencia en gestión. Confío en él. En este momento no estoy pensando en retirarme”.

Tashima va en contra del respaldo de la Confederación Asiática de Fútbol, que el mes pasado, durante una conferencia en Tokio, prometió su apoyo a Infantino —con Infantino presente—.

Esa Confederación está encabezada por el jeque Salman bin Ibrahim Al Khalifa, de Baréin.

Tashima repitió una y otra vez las palabras “integridad, equidad, confianza y transparencia” mientras explicaba por qué decidió postularse. Tashima es bien conocido dentro del mundo del fútbol, pero tiene poca notoriedad fuera de él.

“No solo quiero ser el presidente de la FIFA; mi intención era mejorar la FIFA”, expresó Tashima. “Ser presidente es el atajo para lograrlo. Sólo quiero limpiar la federación y convertirla en una organización justa. Quiero ayudar a reconstruir toda la organización”.

Tashima fue presidente de la Asociación Japonesa de Fútbol —ahora es líder honorario— y figura como una de las 37 personas que integran el Consejo de la FIFA, el comité directivo del organismo.

Dijo que los comentarios en algunos medios sobre que él es —en sus palabras— “poco llamativo” deberían considerarse un respaldo positivo.

“Está bien. No tengo que ser el protagonista. Son los jugadores”, afirmó.

Tashima ha sido crítico de Infantino, algo que dejó claro el 5 de noviembre, cuando anunció su candidatura.

La votación reflejaría la capacidad de la FIFA para cambiar

“Creo que el peor resultado sería que él (Infantino) permanezca en el cargo sin una elección”, sostuvo Tashima. “Creo que esto es una prueba de si la FIFA realmente tiene capacidad de autorreforma”.

Al principio se esperaba que Infantino fuera reelegido sin oposición. Pero ha enfrentado duras críticas a raíz de que se filtró información sobre un plan para vender participaciones del Mundial a inversores privados.

“Ha hecho muchas cosas que nos hacen dudar de su integridad”, dijo Tashima el viernes. Agregó que los ingresos del Mundial “no son un activo de Infantino. Le pertenecen a la FIFA”.

Tashima reconoció estar en desventaja en la elección, pero repitió que el peor escenario “es que Infantino se postule para otro mandato sin oposición”.

Infantino ganó cerca de 6 millones de dólares el año pasado, según los tipos de cambio actuales.

En una elección de tres candidatos, se necesitan votos de dos tercios de los miembros habilitados para ganar en la primera vuelta. Para la segunda, se elimina al candidato con menos votos y bastará una mayoría simple para imponerse.

En una contienda de dos candidatos, Infantino necesitaría votos de 106 de las 211 federaciones miembro para ganar la reelección.

Un recuento no oficial de The Associated Press muestra que Infantino tiene 105 votos, según anuncios de federaciones miembro antes de que cerraran las nominaciones para la elección. La votación real es secreta.

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FUENTE: AP