El legislador Aleksandar Cupic en la sesión constitutive del Parlamento, en Belgrado, Serbia, el martes 17 de noviembre de 2026. (AP Foto/Darko Vojinovic) AP

Los legisladores respaldaron a Aleksandar Cupic con 140 votos en la asamblea de 250 miembros, mientras que el candidato del partido de Vucic recibió 97. La votación reflejó la cómoda mayoría del grupo Lista de Estudiantes sobre el Partido Progresista Serbio, que había gobernado prácticamente sin oposición durante 14 años.

Los nuevos legisladores respaldados por los estudiantes, entre los que está Cupic, son, en su mayoría, maestros, profesores y expertos con carreras consolidadas, pero con poca o ninguna experiencia política. Su entrada al Parlamento marca la primera vez en Serbia que un movimiento de protesta de base obtiene la mayoría necesaria para formar gobierno.

“Se me ha concedido un enorme honor, obligación y responsabilidad”, afirmó Cupic. Prometió restaurar la dignidad del Parlamento y el “diálogo y la tolerancia” entre los legisladores. “Me comprometo a ser estricto y justo en este cargo, como siempre lo he sido en la vida”.

Las elecciones parlamentarias del 25 de octubre marcaron un cambio importante para Serbia, donde Vucic y su partido habían controlado todos los niveles de poder y eran acusados de sofocar las libertades democráticas mientras permitían que el crimen y la corrupción prosperaran. Vucic ha negado las acusaciones.

La victoria electoral de los estudiantes se produjo después de que encabezaran protestas anticorrupción durante dos años en respuesta al derrumbe de una marquesina en una estación de tren en el norte de Serbia, en la que murieron 16 personas en noviembre de 2024. Muchos serbios atribuyeron el desastre a la corrupción descontrolada en proyectos de construcción.

La elección de Cupic como presidente del Parlamento se produjo tras más de dos días de acalorado debate dominado por las acusaciones de Vucic de que sus oponentes lo atacaban y presionaban a él y a su partido, aunque todavía controlan la administración gubernamental y otras instituciones estatales. Un nuevo gobierno debe ser investido mediante votación en los 90 días posteriores a la primera sesión del nuevo Parlamento.

Como presidente del Parlamento, Cupic también se desempeñará como presidente interino de Serbia. Vucic renunció en septiembre cuando decidió postularse para primer ministro. Se espera que Cupic programe pronto una elección presidencial anticipada, que debe celebrarse antes de que termine el año.

Vucic ha acusado a los estudiantes de “terrorismo revolucionario” en sus apariciones diarias en medios leales y en redes sociales, tras un aumento en el número de arrestos posteriores a las elecciones que incluyó a funcionarios, policías y al propietario de un banco privado que presuntamente intentó desviar dinero.

Serbia es candidata para formar parte de la Unión Europea, pero su aspiración se estancó durante el gobierno de Vucic debido al retroceso democrático y a sus estrechos vínculos con Rusia.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP