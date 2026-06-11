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Un primer grupo de migrantes regresa a Nigeria tras protestas en Sudáfrica

LAGOS, Nigeria (AP) — Un primer grupo de nigerianos regresó a casa desde Sudáfrica el jueves como parte de la repatriación ordenada por el gobierno tras violentas protestas contra la inmigración.

Un total de 262 pasajeros y tres funcionarios iban a bordo del vuelo con destino a Lagos, según el Ministerio de Asuntos Exteriores.

Una serie de protestas contra la inmigración ha sacudido Sudáfrica desde abril, un reflejo de las tensiones entre los trabajadores extranjeros y los residentes locales que afirman que los extranjeros les están quitando sus empleos. Funcionarios sudafricanos han condenado las protestas por considerarlas actos xenófobos.

La ministra nigeriana de Exteriores, Bianca Odumegwu-Ojukwu, señaló que el presidente ordenó la “evacuación de ciudadanos nigerianos en peligro que consideran que sus vidas están en riesgo por permanecer en Sudáfrica”.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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