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Un policía abatido, otro herido cuando ejecutaban órdenes en casa rural de Texas

CANTON, Texas, EE.UU. (AP) — Un policía de Texas murió y otro resultó herido en un intercambio de disparos con una persona cuando cumplían órdenes de arresto en una vivienda rural, informaron las autoridades.

Los agentes del orden estaban afuera de la vivienda cuando, a última hora del martes, se efectuaron disparos desde el interior hacia ellos y respondieron al fuego, señaló jefe policial del condado Van Zandt, Kevin Bridger.

Posteriormente el sospechoso fue hallado muerto dentro de la casa por una herida de bala, añadió el jefe policial en un comunicado. La vivienda está cerca de Canton, una pequeña ciudad de unos 5.000 habitantes a unos 100 kilómetros (60 millas) al sureste de Dallas.

Los agentes habían acudido a la vivienda para investigar denuncias de agresión agravada y agresión agravada contra un agente del orden, explicó Bridger. El nombre del sospechoso aún no ha sido divulgado.

El agente herido fue trasladado a un hospital en condición estable, indicó la policía en un comunicado. Recibió un disparo en el brazo derecho y necesitó cirugía, precisó la policía.

Las autoridades no han dado a conocer los nombres del agente adjunto y del policía.

El jefe policial indicó que los Texas Rangers investigarán el caso.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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