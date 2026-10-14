Un nuevo tipo de protector solar llega a las tiendas de EEUU

Un aficionado se pone bloqueador solar antes del partido del Mundial entre Bélgica y Egipto, en Seattle, el 15 de junio de 2026. (Foto AP/Lindsey Wasson, Archivo) AP

La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) aprobó el bemotrizinol —a veces llamado BEMT— en junio. Los primeros bloqueadores que lo contienen ya están llegando a las tiendas en Estados Unidos, incluidas fórmulas de Neutrogena y otros fabricantes.

Los dermatólogos señalan que el químico llena un vacío importante en el mercado al ofrecer protección de amplio espectro, como los ingredientes de protector solar más consolidados, pero sin sus desventajas cosméticas, entre ellas las vetas blancas.

BEMT cuenta con décadas de datos de inocuidad, incluidos estudios que muestran que su absorción en la piel es mínima. Eso ha sido una preocupación con algunos químicos bloqueadores del sol más antiguos.

La dermatóloga Jennifer Stein, de NYU Langone Health, afirma que “no es un ingrediente completamente nuevo que se vaya a probar por primera vez”.

Esto es lo que hay que saber:

Para ser eficaces, los protectores solares deben proteger contra ambas formas de luz ultravioleta que pueden dañar la piel: los rayos UVB, que causan la mayoría de las quemaduras solares, y los rayos UVA, que representan el mayor riesgo de cáncer de piel y arrugas.

Los protectores solares que bloquean ambas formas se etiquetan como “protección de amplio espectro”. Los que no lo hacen deben llevar una etiqueta de advertencia de la FDA.

BEMT es el primer protector solar de base química en Estados Unidos que ofrece esta doble protección. Antes, los fabricantes tenían que mezclar varios ingredientes para proteger tanto contra la luz UVA como contra la UVB.

“Este ingrediente ofrece una solución a lo que actualmente es una gran brecha en cuanto a proporcionar una fuerte protección UVA”, explicó David Andrews, director científico del Environmental Working Group, una organización sin fines de lucro que aboga por estándares más altos para los protectores solares.

Desde hace tiempo se ha demostrado que una clase distinta de protectores solares, que utiliza minerales como el óxido de zinc y el dióxido de titanio, ofrece una protección sólida contra ambas formas de luz ultravioleta. Estas fórmulas a base de minerales funcionan al bloquear físicamente los rayos dañinos para que no lleguen a la piel.

Pero algunas personas —en particular aquellas con tonos de piel más oscuros— tienden a evitarlos porque sacan vetas blancas y decoloración. En otros casos, a la gente no le gusta su textura o consistencia.

“Son buenos protectores solares”, comentó Stein. “Pero para las personas que no están tan dispuestas a usarlos —quizá no les gusta cómo se siente en la piel— esta es una buena opción”.

Hay menos penetración en la piel con la nueva fórmula

El hecho de que los protectores solares de base química se absorban en la piel significa que deben estudiarse cuidadosamente para asegurarse de que no se estén acumulando en el cuerpo a niveles de riesgo.

La FDA revocó el mes pasado la aprobación de un ingrediente químico más antiguo, la oxibenzona, tras determinar que se “absorbía a través de la piel en mayor medida de lo que se entendía previamente”.

Eso no es un problema con BEMT.

“Es una molécula demasiado grande como para penetrar realmente la piel y absorberse en el torrente sanguíneo”, indicó Stein. “Los protectores solares químicos más antiguos tenían moléculas pequeñas”.

Como parte de su revisión de seguridad, la FDA evaluó estudios de BEMT en más de 500 pacientes realizados por el fabricante neerlandés DSM Nutritional Products. Los estudios hallaron que los niveles del químico absorbidos en la piel eran casi indetectables.

Los revisores de la agencia señalaron que investigaciones en personas que usaron el protector solar a diario durante hasta tres semanas mostraron que BEMT “no causó irritación” ni reacciones alérgicas. Como resultado, la FDA designó el ingrediente como “generalmente reconocido como inocuo y eficaz”, junto con los ingredientes minerales más antiguos óxido de zinc y dióxido de titanio.

Actualmente se usan más de una docena de diversos ingredientes en los protectores solares en Estados Unidos, pero la FDA ha dicho que requerirá evidencia adicional para respaldar su inocuidad y eficacia. La revisión de la FDA forma parte de un esfuerzo en curso para reformar los ingredientes de los protectores solares en Estados Unidos, que comenzó en 2019.

Se necesita más evidencia sobre el impacto en los arrecifes de coral

Los científicos han demostrado que algunos ingredientes de los protectores solares pueden ocasionar el blanqueamiento y dañar los arrecifes de coral. Eso ha llevado a prohibiciones de dos ingredientes químicos —la oxibenzona, el ingrediente al que recientemente apuntó la FDA, y el octinoxato— en Hawaii y en partes de Florida. Se estima que alrededor del 25% del protector solar que la gente se aplica en la piel se desprende al nadar o vadear en el océano.

El gobierno de Estados Unidos no clasifica el impacto ambiental de los protectores solares, y afirmaciones de mercadotecnia como “seguro para los arrecifes” o “amigable con los arrecifes” no tienen una definición estándar ni requisitos. La agencia ambiental de la Unión Europea ha encontrado “evidencia limitada de toxicidad ambiental” con BEMT, pero se necesita investigación de más largo plazo.

En general, los ingredientes minerales como el óxido de zinc se consideran más seguros para el medio ambiente, aunque algunos expertos recomiendan evitar las llamadas formulaciones nano. Esos productos se elaboran con partículas diminutas que tienen más probabilidades de ser inhaladas o absorbidas por organismos marinos.

Los químicos más antiguos a menudo eran inestables

Los expertos dicen que el BEMT tiene otra ventaja clave: no se descompone rápidamente con el sol. Ese ha sido un problema particular con la avobenzona, el único otro ingrediente de base química que filtra la luz UVA.

“Se sabe que la avobenzona es particularmente inestable por sí sola, y se ha invertido mucho trabajo y esfuerzos de reformulación en tratar de encontrar maneras de estabilizarla”, indicó Andrews. “El BEMT es significativamente más estable”.

Como con todos los protectores solares, los dermatólogos dicen que es importante reaplicarlo cada pocas horas, y con mayor frecuencia si se está nadando o sudando mucho.

Además, la gente no debería depender únicamente del protector solar cuando pasa tiempo al aire libre, advirtió Stein. Tomar descansos a la sombra, usar un sombrero y ropa con protección solar son medidas importantes.

“El protector solar es solo una parte de un plan general de protección contra el sol. La ropa es aún mejor”, señaló Stein.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP