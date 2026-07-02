Un niño de 11 años al volante de una camioneta choca con un grupo de monjes en Tailandia y mata a 8

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Un total de 35 monjes de la provincia de Mukdahan, unos 600 kilómetros al noreste de la capital, Bangkok, participaban en la peregrinación. Cinco monjes murieron en el lugar, mientras que otros tres fallecieron en un hospital, según el gobernador de Mukdahan, Worrayan Boonnarat. Otras 14 personas fueron hospitalizadas.

La policía local indicó que el niño se encuentra ahora bajo custodia.

La policía señaló que la causa del accidente aún está bajo investigación, pero agregó que los monjes dijeron que vieron cómo el vehículo parecía perder el control antes de salirse de la carretera y estrellarse contra el grupo.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP