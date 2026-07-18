Un muerto y ocho heridos en un ataque ruso nocturno contra Kiev

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La escena después del ataque en Kiev, Ucrania, el 19 de julio del 2026. (AP foto/Efrem Lukatsky) AP

El ataque comenzó alrededor de la 1:30 de la madrugada y se prolongó durante varias horas, con explosiones que resonaron por toda la capital.

Los ataques provocaron incendios en cinco distritos de la ciudad y dañaron edificios residenciales, oficinas e instalaciones industriales, un dormitorio y vehículos, según el Servicio Estatal de Emergencias de Ucrania.

Los equipos de rescate sacaron a cuatro personas de una vivienda particular en llamas en el distrito de Sviatoshynskyi, mientras que en el distrito de Shevchenkivskyi rescataron a residentes de un edificio de tres pisos que ardía. También se logró contener un incendio en un edificio no residencial. Más tarde se encontró a una persona muerta.

Los bomberos también acudieron a incendios en los distritos de Solomyanskyi, Desnianskyi y Dnipro.

Rusia ha lanzado varios ataques de gran escala contra Kiev en las últimas semanas, mientras Ucrania enfrenta una escasez de misiles de defensa aérea Patriot, que son su medio más eficaz para interceptar misiles balísticos rusos.

El presidente estadounidense Donald Trump ha dicho que está dispuesto a conceder a Ucrania licencias para producir misiles interceptores Patriot, lo que podría reforzar las defensas de Kiev frente a ataques con misiles balísticos rusos. Sin embargo, los detalles y el cronograma siguen sin estar claros.

__________________________________ Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa. FUENTE: AP

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