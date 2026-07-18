americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Un muerto y ocho heridos en un ataque ruso nocturno contra Kiev

KIEV, Ucrania (AP) — Una persona murió y otras ocho resultaron heridas en un ataque ruso nocturno contra Kiev que incluyó misiles balísticos, informaron las autoridades locales.

La escena después del ataque en Kiev, Ucrania, el 19 de julio del 2026. (AP foto/Efrem Lukatsky)
La escena después del ataque en Kiev, Ucrania, el 19 de julio del 2026. (AP foto/Efrem Lukatsky) AP

El ataque comenzó alrededor de la 1:30 de la madrugada y se prolongó durante varias horas, con explosiones que resonaron por toda la capital.

Los ataques provocaron incendios en cinco distritos de la ciudad y dañaron edificios residenciales, oficinas e instalaciones industriales, un dormitorio y vehículos, según el Servicio Estatal de Emergencias de Ucrania.

Los equipos de rescate sacaron a cuatro personas de una vivienda particular en llamas en el distrito de Sviatoshynskyi, mientras que en el distrito de Shevchenkivskyi rescataron a residentes de un edificio de tres pisos que ardía. También se logró contener un incendio en un edificio no residencial. Más tarde se encontró a una persona muerta.

Los bomberos también acudieron a incendios en los distritos de Solomyanskyi, Desnianskyi y Dnipro.

Rusia ha lanzado varios ataques de gran escala contra Kiev en las últimas semanas, mientras Ucrania enfrenta una escasez de misiles de defensa aérea Patriot, que son su medio más eficaz para interceptar misiles balísticos rusos.

El presidente estadounidense Donald Trump ha dicho que está dispuesto a conceder a Ucrania licencias para producir misiles interceptores Patriot, lo que podría reforzar las defensas de Kiev frente a ataques con misiles balísticos rusos. Sin embargo, los detalles y el cronograma siguen sin estar claros.

__________________________________

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
orlando figueroa asume el 100% de la gestion de roman pizza mataro

Orlando Figueroa asume el 100% de la gestión de Roman Pizza Mataró

Destacados del día

Luis Manuel Otero Alcántara llega a Miami tras cinco años de prisión y un exilio forzado por el régimen cubano
PRIMERAS IMAGENES

Luis Manuel Otero Alcántara llega a Miami tras cinco años de prisión y un exilio forzado por el régimen cubano

Luis Manuel Otero Alcántara vuela a Miami tras cinco años de prisión: Ahora sí está libre

Luis Manuel Otero Alcántara vuela a Miami tras cinco años de prisión: "Ahora sí está libre"

ALEJANDRO CUERVO ROMPE EL SILENCIO: pide perdón tras escándalo por sus comentarios sobre relaciones con animales

ALEJANDRO CUERVO ROMPE EL SILENCIO: pide perdón tras escándalo por sus comentarios sobre relaciones con animales

EEUU cumplió la advertencia de Trump y bombardeó cinco puentes clave en Irán durante la sexta noche de ataques

EEUU cumplió la advertencia de Trump y bombardeó cinco puentes clave en Irán durante la sexta noche de ataques

Fallece hijo mayor de Aylín Mujica y Osamu Menéndez, a los 30 años durante un viaje a Barbados
TRAGEDIA

Fallece hijo mayor de Aylín Mujica y Osamu Menéndez, a los 30 años durante un viaje a Barbados

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter