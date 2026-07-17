Orlando Figueroa asume el 100% de la gestión de Roman Pizza Mataró

Compartir en:









Este paso representa una apuesta decidida por Cataluña, el fortalecimiento de la marca Roman Pizza y el compromiso con un modelo de crecimiento basado en la excelencia, la cercanía y la profesionalización del sector de la restauración.

Figueroa destacó el papel fundamental de Carles Pujol y del equipo directivo y comercial de Roman Pizza, integrado por Agustín, Susana, Daniel Mondragón, Jordi, Albert y Diego, a quienes considera una parte esencial de este recorrido empresarial.

"Han sido una familia que me ha formado, acompañado y preparado para afrontar este nuevo reto con responsabilidad, visión y pasión. Gracias a su confianza, hoy tengo el honor de convertirme en propietario y responsable del 100% de Roman Pizza Mataró", afirmó Figueroa.

La operación consolida una trayectoria marcada por resultados positivos en Badalona y El Masnou, y abre una nueva etapa de crecimiento en Mataró, con el objetivo de seguir impulsando la calidad del servicio, el desarrollo del talento humano y la expansión de una marca referente en Cataluña.

Con esta incorporación, Roman Pizza refuerza su presencia en la zona y reafirma su compromiso con un modelo de franquicia sólido, sostenible y orientado a generar oportunidades de emprendimiento de largo plazo.