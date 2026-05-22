Un muerto y cinco heridos por motín en una cárcel del noroeste de México

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El motín ocurre a menos de seis meses de una explosión e incendio que se presentó en una cárcel de la ciudad turística de Puerto Vallarta, estado de Jalisco, que dejó dos muertos y dos heridos.

Las cárceles mexicanas enfrentan altos niveles de hacinamiento que según organizaciones locales de derechos humanos han favorecido el incremento de la violencia en los penales.

El incidente violento tuvo lugar la mañana del viernes en el Centro de Reinserción Social de Ciudad Obregón, al sur de Sonora, donde se registró una riña entre los reclusos que derivó en enfrentamientos armados dentro de la cárcel, informaron las autoridades.

En esa cárcel hay una población penal de 2.582 personas, y una sobrepoblación de 183,7%, de acuerdo con registros oficiales.

La Secretaría de Seguridad del estado de Sonora dijo en un comunicado que según un reporte preliminar en el hecho murió una persona y otras cinco resultaron heridas y fueron atendidas por la Cruz Roja, pero no ofreció detalles.

Las fuerzas de seguridad de los tres órdenes ingresaron a la cárcel para contener la situación y restablecer el orden al interior del centro penitenciario, refiere el comunicado.

En México hay 276 cárceles, de las cuales 14 son centros penitenciarios federales y 249 prisiones estatales. La población penal alcanzó para febrero las 261.388 personas, según cifras oficiales. José Luis Gutiérrez, director de AsíLegal, una organización local que defiende los derechos de los presos, dijo al portal Reporte Indigo que la población penitenciara de México está en niveles históricos con “más de 30.000 personas” bajo hacinamiento, y aseguró que esa situación “conlleva evidentemente a mayores problemáticas de violencia”. FUENTE: AP