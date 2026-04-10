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Un muerto y 27 heridos al caer un autobús turístico a barranco en Islas Canarias

MADRID (AP) — Un autobús que transportaba turistas en las Islas Canarias de España cayó por un barranco el viernes, lo que dejó un muerto y 27 heridos, informaron los servicios locales de emergencia.

Cuadrillas de rescate trabajan en el lugar donde un autobús turístico cayó en un barranco, cerca de San Sebastián de La Gomera, en Islas Canarias, España, el viernes 10 de abril de 2026. (Europa Press Canarias/Europa Press vía AP)
Cuadrillas de rescate trabajan en el lugar donde un autobús turístico cayó en un barranco, cerca de San Sebastián de La Gomera, en Islas Canarias, España, el viernes 10 de abril de 2026. (Europa Press Canarias/Europa Press vía AP) AP

La mayoría de los pasajeros eran ciudadanos británicos.

El incidente ocurrió en La Gomera, una de las ocho islas que conforman el archipiélago español en el océano Atlántico, frente a la costa occidental de África.

Los heridos fueron trasladados a un hospital local de la isla, indicaron los servicios de emergencia, y estaban recibiendo tratamiento por sus lesiones.

La Gomera está entre las más pequeñas de las Islas Canarias, con un terreno escarpado marcado por montañas volcánicas, bosques densos y pueblos al borde de acantilados. Las islas, conocidas por sus temperaturas cálidas durante todo el año, son destinos vacacionales populares para muchos británicos y europeos. ___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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