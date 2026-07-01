Un muerto en Rumania por una fuerte tormenta durante una intensa ola de calor

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Una mujer pasa junto a un árbol caído en Bucarest, Rumanía, el miércoles 1 de julio de 2026 después de que una tormenta eléctrica golpeara la capital rumana la noche anterior. (AP Foto/ Andreea Alexandru) AP

La tormenta torrencial golpeó 60 localidades, y los servicios de emergencia extrajeron agua de más de 350 viviendas y 100 calles, según el Inspectorado General para Situaciones de Emergencia, o IGSU.

Las zonas más afectadas fueron el municipio de la capital, Bucarest, y el vecino condado de Ilfov, donde una persona murió cuando un árbol cayó sobre su automóvil. Los servicios de emergencia recibieron más de 2.200 solicitudes de ayuda. Se desplegaron rescatistas y recursos como camiones, bombas de agua y motosierras desde otros condados.

Durante la tormenta cayeron 988 árboles y 495 automóviles resultaron dañados, señaló el IGSU.

Al igual que gran parte de Europa, Rumania ha estado bajo el azote de una ola de calor esta semana, con temperaturas que en algunas zonas se prevé que superen los 40 grados Celsius (104 grados Fahrenheit).

La Administración Nacional de Meteorología advirtió el miércoles que la “inestabilidad atmosférica” traería lluvias torrenciales y tormentas eléctricas a las zonas occidentales y meridionales del país.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa. FUENTE: AP