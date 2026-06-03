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Un muerto por choque de tren contra semirremolque en Iowa

VICTOR, Iowa, EE.UU. (AP) — Un tren chocó contra un camión semirremolque en el este de Iowa el miércoles, lo que dejó un muerto y un herido, informaron las autoridades.

El choque ocurrió en el cruce de una carretera estatal y el ferrocarril Iowa Interstate Railroad en una zona rural a unos 113 kilómetros (70 millas) al este de Des Moines, según el comandante policial del condado e Poweshiek, Matt Maschmann.

Maschmann indicó en un comunicado que una persona que iba en el camión semirremolque murió y otra fue trasladada con “heridas graves”.

Tras el choque, vagones y locomotoras se descarrilaron y causaron “daños significativos” al ferrocarril, agregó. Imágenes del lugar mostraban un enorme montón de vagones en medio de una nube de humo.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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