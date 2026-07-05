Un muerto en ataque en Crimea mientras Putin y Zelenskyy hablan por separado con Trump

En esta imagen tomada de un video proporcionado por el servicio de prensa presidencial ruso el viernes 3 de julio de 2026, el presidente de Rusia, Vladímir Putin, se ve durante una visita al puesto de mando del Grupo Conjunto de Fuerzas Rusas en un lugar no revelado. (Servicio de prensa presidencial ruso via AP) AP

Otras dos personas resultaron heridas en el ataque en el norte de Crimea, incluida una en estado grave, escribió en Telegram el gobernador regional designado por Rusia, Serguéi Aksiónov. No dio detalles del ataque.

En las últimas semanas, Ucrania ha intensificado sus ataques contra objetivos clave de infraestructura en Crimea, mientras el ejército de Kiev busca aislar la vital península controlada por Rusia en la etapa más reciente de la guerra.

La península fue tomada por la fuerza y anexionada ilegalmente por Moscú en 2014. El uso creciente por parte de Ucrania de ataques de largo alcance ha puesto de relieve su capacidad para infligir daños dolorosos a Rusia y aumentar la presión sobre el Kremlin, mientras que los avances de Moscú recientemente se han frenado hasta casi detenerse, según analistas y funcionarios occidentales.

Los ataques más recientes se produjeron después de que el presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskyy, y el presidente ruso, Vladímir Putin, hablaran con Trump sobre el fin de la guerra.

Zelenskyy escribió en X que había llamado a Trump para felicitarle por el 250º aniversario de la independencia estadounidense y que ambos líderes hablaron sobre la situación en la línea del frente.

“Existe una perspectiva real de poner fin a esta guerra, y la determinación de Estados Unidos será crucial", afirmó Zelenskyy. "Acordamos continuar la conversación en persona durante la cumbre de la OTAN en Ankara”, dijo a última hora del sábado.

El Kremlin indicó que Putin y Trump abordaron el conflicto en Ucrania en una llamada telefónica “constructiva” el sábado.

El asesor de asuntos exteriores del Kremlin, Yuri Ushakov, señaló que Putin felicitó a Trump y al pueblo estadounidense por el 250º aniversario de la independencia de Estados Unidos durante la llamada, que duró casi una hora y media, su cuarta conversación en lo que va del año.

Ushakov manifestó que Trump reafirmó su “disposición a ayudar a lograr un rápido cese de las hostilidades y a buscar soluciones pacíficas para resolver la crisis” en Ucrania, mientras que los enviados de Trump, Steve Witkoff y Jared Kushner, continuarán los esfuerzos de mediación y estarán listos para visitar Moscú.

El asesor del Kremlin añadió que Putin volvió a subrayar la “preferencia” de Rusia por una “solución diplomática del conflicto, siempre que se tengan en cuenta las posiciones fundamentales y bien conocidas de Rusia”.

Al mismo tiempo, Putin acusó a Kiev y a sus aliados europeos de “apostar por prolongar e incluso escalar el conflicto”, al sostener que “el ‘partido de la guerra’ europeo parte de una percepción errónea de la situación general y del estado de cosas a lo largo de la línea de contacto”, dijo Ushakov.

Agregó que Putin le contó a Trump la “situación real en el campo de batalla, donde las fuerzas armadas rusas avanzan con confianza, liberando un asentamiento tras otro”.

El líder ruso mencionó en concreto la captura del bastión ucraniano de Kostyantynivka, que describió como un paso clave hacia la “liberación” de toda la región de Donetsk. Kiev ha negado la afirmación rusa de que ha capturado Kostyantynivka.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP