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Un muerto, 2 desaparecidos y 80 evacuados por inundaciones en turísticas islas Galápagos en Ecuador

QUITO (AP) — Intensas lluvias que por varias horas azotaron la región insular de Ecuador provocaron inundaciones en una isla de las turísticas Galápagos dejando hasta el momento una persona fallecida, dos desaparecidas y casi un centenar evacuadas, informó el sábado el Sistema de Seguridad ECU911.

La isla de Santa Cruz soportó la noche del viernes un fuerte temporal, en un escenario de fortalecimiento del fenómeno El Niño, que desbordó encañadas e inundó viviendas en al menos seis zonas habitadas, indicó un reporte de la entidad.

La isla fue declarada en emergencia, informó en X la secretaria nacional de Gestión de Riesgos, Carolina Lozano, y dijo que se levanta información para determinar el número de personas afectadas.

En tanto, el ministro de Transporte, Roberto Luque, quien preside del Comité de Operaciones de Emergencia (COE), señaló en la misma red social que se activaron brigadas médicas para la atención de la población y de personal para el apoyo en las tareas de evacuación y entrega de ayuda humanitaria.

Una vivienda colapsó mientras otras quedaron inundadas. El servicio de electricidad se suspendió y 80 personas debieron ser acogidas en un coliseo de la ciudad, de acuerdo con la información oficial.

También las operaciones en el aeropuerto local fueron suspendidas, dijo Luque.

Personal de los bomberos y la fuerza pública permanecen desplegados en la zona para las tareas de rescate y evacuación.

La comunidad científica había advertido además sobre el impacto de El Niño en las especies de flora y fauna únicas de las Galápagos, declaradas en 1978 por la Unesco como Patrimonio Natural de la Humanidad.

Un informe de la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos (SNGR) registra al momento el desbordamiento de 14 ríos en todo el territorio continental e insular ecuatoriano, con un mayor impacto en el litoral.

Entre el 29 de agosto y el 30 de octubre, la temporada de lluvias por la incidencia de El Niño ha dejado en el país andino siete personas fallecidas, cerca de 9.000 damnificadas, más de 9.000 viviendas afectadas y 35 destruidas, indicó el informe de la SNGR.

FUENTE: AP

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