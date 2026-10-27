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Miss Grand International

La Miss Grand International de Nawat cae a un nuevo mínimo histórico: el retroceso supera el 20 % en el peor momento de la sesión

Miss Grand International toca los 4,46 baht. Frente al cierre de tres meses atrás, pierde un 20,36 % en el mínimo intradía y un 19,64 % al cierre.

Captura de pantalla 2026-10-27 a la(s) 2.48.17 p.m.

Bangkok. Nuevo golpe para Miss Grand International (MGI), la compañía cofundada por Nawat Itsaragrisil.

La acción descendió el 27 de octubre hasta los 4,46 baht y terminó en 4,50 baht, un 0,44 % por debajo del

cierre anterior. La cotización atraviesa así otro suelo: los 4,50 baht del 26 de octubre que TradingView todavía

identifica como mínimo histórico. La comparación con el dato oficial del SET sitúa el nuevo récord mínimo en

4,46 baht. [1, 2, 5]

La pér

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