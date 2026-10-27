La Miss Grand International de Nawat cae a un nuevo mínimo histórico: el retroceso supera el 20 % en el peor momento de la sesión

Bangkok. Nuevo golpe para Miss Grand International (MGI), la compañía cofundada por Nawat Itsaragrisil.
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Miss Grand International toca los 4,46 baht. Frente al cierre de tres meses atrás, pierde un 20,36 % en el mínimo intradía y un 19,64 % al cierre.
Bangkok. Nuevo golpe para Miss Grand International (MGI), la compañía cofundada por Nawat Itsaragrisil.
La acción descendió el 27 de octubre hasta los 4,46 baht y terminó en 4,50 baht, un 0,44 % por debajo del
cierre anterior. La cotización atraviesa así otro suelo: los 4,50 baht del 26 de octubre que TradingView todavía
identifica como mínimo histórico. La comparación con el dato oficial del SET sitúa el nuevo récord mínimo en
4,46 baht. [1, 2, 5]
La pér
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