Un juez bloquea la política del Pentágono que limita el acceso de periodistas

El secretario de Defensa de EEUU, Pete Hegseth, durante una rueda de prensa en el Pentágono en Washington, el jueves 19 de marzo de 2026. (Foto AP/Manuel Balce Ceneta) AP

El federal juez de distrito Paul Friedman, en Washington, D.C., dio la razón al periódico y determinó que la política del Pentágono restringe ilegalmente las credenciales de prensa de los reporteros que abandonaron el edificio en lugar de aceptar las nuevas reglas.

El Times demandó al Pentágono y al secretario de Defensa, Pete Hegseth, en diciembre, al sostener que la política de acreditación viola los derechos constitucionales de los periodistas a la libertad de expresión y al debido proceso.

El actual cuerpo de prensa del Pentágono está integrado en su mayoría por medios conservadores que aceptaron la política. Los reporteros que se negaron a consentir las nuevas reglas, incluidos los de The Associated Press, han seguido informando sobre las fuerzas armadas.

Friedman, quien fue nominado al cargo por el presidente demócrata Bill Clinton, señaló que la política “no ofrece un aviso claro de qué prácticas periodísticas rutinarias y legales darán lugar a la denegación, suspensión o revocación” de las credenciales de prensa del Pentágono. Dictaminó que viola los derechos de la Primera y la Quinta enmienda constitucionales a la libertad de expresión y al debido proceso.

“En suma, la política, tal como está redactada, convierte cualquier recopilación de información y cualquier cobertura que no cuente con la aprobación del Departamento en una posible base para la denegación, suspensión o revocación de la (credencial) de un periodista”, escribió el juez. “No ofrece ninguna manera de que los periodistas sepan cómo pueden hacer su trabajo sin perder sus credenciales”.

El Pentágono no respondió a una solicitud de comentarios sobre el fallo.

La agencia ha argumentado que la política impone reglas de “sentido común” que protegen a las fuerzas armadas de la divulgación de información de seguridad nacional.

“El objetivo de ese proceso es impedir que quienes representen un riesgo para la seguridad tengan un acceso amplio al cuartel general militar estadounidense”, escribieron los abogados del gobierno.

Los abogados del Times sostienen que la política está diseñada para silenciar la cobertura periodística desfavorable sobre el gobierno del presidente Donald Trump.

“La Primera enmienda prohíbe de manera tajante que el gobierno se otorgue a sí mismo el poder irrestricto de restringir la expresión, porque la mera existencia de una autoridad tan arbitraria puede conducir a la autocensura”, escribieron.

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El periodista de The Associated Press Konstantin Toropin contribuyó a este informe.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP