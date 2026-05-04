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Un jonrón de tres carreras de Jarren Durán enciende la séptima y Boston vence 5-4 a Detroit

DETROIT (AP) — Payton Tolle lanzó siete entradas en las que permitió dos carreras, Jarren Durán conectó un jonrón de tres carreras y los Medias Rojas de Boston aprovecharon una séptima entrada de cinco carreras para vencer 5-4 a los Tigres de Detroit la noche del lunes.

Jarren Durán, derecha, de los Medias Rojas de Boston, celebra su cuadrangular de tres carreras con Andruw Monasterio (32) y Carlos Narváez durante la séptima entrada del juego de béisbol de Grandes Ligas contra los Tigres de Detroit, el lunes 4 de mayo de 2026, en Detroit. (AP Foto/Paul Sancya)
Jarren Durán, derecha, de los Medias Rojas de Boston, celebra su cuadrangular de tres carreras con Andruw Monasterio (32) y Carlos Narváez durante la séptima entrada del juego de béisbol de Grandes Ligas contra los Tigres de Detroit, el lunes 4 de mayo de 2026, en Detroit. (AP Foto/Paul Sancya) AP

Tolle (1-1) ponchó a ocho, al permitir dos carreras, un hit y una base por bolas, para ayudar a los Medias rojas a llevarse el primer juego de la serie y conseguir su primera victoria de la temporada.

El cubano Aroldis Chapman lanzó una novena entrada sin hits para lograr su séptimo salvamento de la temporada y el 373 de su carrera.

El mexicoamericano Durán se fue de 5-3 e impulsó tres carreras, y el venezolano Wilyer Abreu y Marcelo Mayer, también de ascendencia mexicana, terminaron ambos con carreras impulsadas en una noche de 12 imparables para Boston.

Los Tigres abrieron la pizarra en la sexta entrada con un sencillo de dos carreras de Matt Vierling. Vierling llegó a base por una jugada de selección tras un mal tiro del antesalista venezolano Andruw Monasterio por encima del receptor, lo que permitió anotar a Colt Keith y Jahmai Jones para tomar ventaja de 2-0.

Durán respondió en la séptima con un jonrón de tres carreras hacia la barda del jardín contrario que puso arriba a los Medias Rojas 3-2. Su cuadrangular fue el primer jonrón hacia el jardín contrario de Boston desde el 1 de abril. Abreu siguió con un sencillo impulsor, y Mayer remolcó a Abreu con otro sencillo para una ventaja de Boston de 5-2.

Detroit se acercó a una carrera en la octava después de que Dillon Dingler conectó un doble para impulsar a Keith y a Vierling, pero eso puso fin a la anotación del juego. La entrada también se retrasó 25 minutos por relámpagos.

Ricky Vanasco (0-1) cargó con la derrota tras permitir cuatro carreras en dos tercios de entrada.

___

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

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