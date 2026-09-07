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Un jonrón de 3 carreras de Teoscar Hernández impulsa a los Dodgers a vencer 6-3 a los Rojos

LOS ÁNGELES (AP) — Teoscar Hernández conectó un jonrón de tres carreras, Emmet Sheehan igualó el máximo de su carrera con 10 ponches en su primera apertura en las Grandes Ligas desde el 2 de agosto y los Dodgers de Los Ángeles derrotaron 6-3 a los Rojos de Cincinnati la noche del lunes.

Teoscar Hernández, de los Dodgers de Los Ángeles, celebra después de disparar un cuadrangular de tres carreras durante la sexta entrada del juego de béisbol de Grandes Ligas ante los Rojos de Cincinnati, el lunes 7 de septiembre de 2026, en Los Ángeles. (AP Foto/Mark J. Terrill)
Teoscar Hernández, de los Dodgers de Los Ángeles, celebra después de disparar un cuadrangular de tres carreras durante la sexta entrada del juego de béisbol de Grandes Ligas ante los Rojos de Cincinnati, el lunes 7 de septiembre de 2026, en Los Ángeles. (AP Foto/Mark J. Terrill) AP

Shohei Ohtani se fue de 3-0 con dos ponches y una base por bolas en su regreso a la alineación tras una pausa de cuatro días para recuperarse de múltiples lesiones persistentes.

Los líderes del Oeste de la Liga Nacional lograron su quinta victoria consecutiva pese a ser superados en imparables 7-3. Por segunda vez en la historia de la franquicia, los Dodgers ganaron después de anotar seis o más carreras con apenas tres hits. Enfriaron a los Rojos, que venían de ganar series ante los Cachorros de Chicago, los Padres de San Diego y los Cerveceros de Milwaukee, líderes de la Central de la Liga Nacional.

Fue el primero de siete juegos entre ambos equipos en los próximos 11 días.

Sheehan (5-8) permitió una carrera y tres hits en 5 2/3 entradas. Lo llamaron más temprano en el día desde Triple-A Oklahoma City, adonde lo habían enviado debido a sus dificultades en el montículo.

Evan Phillips lanzó un noveno inning perfecto de 1-2-3 para conseguir su primer salvamento desde el 2 de mayo de 2025.

Los Dodgers no consiguieron su primer hit sino hasta que el dominicano Hernández pegó un sencillo ante el relevista Brandon Williamson (3-4) abriendo el quinto inning. Alex Call recibió un pelotazo con dos outs, y ambos corredores anotaron por un error en un tiro del antesalista Ke’Bryan Hayes.

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