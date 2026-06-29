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Un jonrón de 3 carreras de Conine enciende la remontada de los Marlins 10-7 ante los Rockies

DENVER (AP) — Griffin Conine conectó un jonrón de tres carreras que impactó en la fachada del tercer nivel en el jardín derecho, y el derecho dominicano Sandy Alcántara mejoró a 6-0 en junio, mientras los Marlins de Miami remontaron para vencer 10-7 a los Rockies de Colorado la noche del lunes.

Con desventaja de 5-2 en la quinta entrada, el dominicano Otto López abrió el episodio con un cuadrangular solitario. Conine ingresó al juego como bateador emergente y destrozó un cambio de velocidad de Victor Vodnik (2-3) que recorrió una distancia estimada de 433 pies, para encaminar a los Marlins a su séptima victoria consecutiva sobre Colorado.

Fue el primer jonrón de Conine desde el 8 de abril. Regresó de la lista de lesionados de 60 días el 21 de junio, después de quedar fuera por una distensión en el tendón de la corva izquierdo.

Alcántara (9-4) trabajó 5 2/3 entradas y permitió cinco carreras. El derecho se convirtió en el tercer lanzador en la historia del equipo en terminar 6-0 en un mes calendario. El fallecido José Fernández lo logró en mayo de 2016 y Chris Hammond en junio de 1993.

Miami terminó con ocho extrabases, incluido un doble de dos carreras del panameño Leo Jiménez en la segunda entrada y un triple con las bases llenas del venezolano Javier Sanoja en la séptima. Sanoja también conectó un doble y un sencillo. Tuvo la oportunidad de completar el ciclo en la novena y elevó para out.

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FUENTE: AP

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