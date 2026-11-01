Un jet ejecutivo con 9 personas cae en un vecindario de Florida y genera una enorme bola de fuego

La policía acude al sitio donde cayó un avión el domingo 1 de noviembre de 2026, en el condado de Palm Beach, Florida. (AP Foto/Mark Elias) AP

No se sabía de momento si alguien a bordo del Learjet 60 o en tierra, en el vecindario del condado de Palm Beach, resultó herido o murió.

La aeronave había despegado del Aeropuerto Internacional Austin-Bergstrom, en Texas, y se dirigía a las Bahamas, según la Administración Federal de Aviación. Las autoridades no han informado qué provocó la caída del jet ni quiénes iban a bordo.

Jim Reynolds, portavoz del Aeropuerto Internacional Austin-Bergstrom, indicó que se trataba de una aeronave privada. De momento no pudo proporcionar detalles sobre quiénes viajaban en el vuelo.

Señaló que el número de cola del vuelo era N722BD.

Un video grabado por personas dentro de sus autos captó el aterrador momento en que la aeronave caía en picada, antes de impactar cerca de la vialidad y explotar. Las llamas titilaban alrededor de trozos de pavimento que bordeaban el cráter mientras algunas personas deambulaban por el lugar, expresando su conmoción porque cayó a apenas unos metros de las casas y a sólo unos centímetros de los vehículos que pasaban. Un espeso humo negro envolvía el sitio.

No estaba claro si el choque causó daños a viviendas.

El percance ocurrió cerca de las avenidas Military Trail y 10th Avenue North. La Oficina Policial del condado de Palm Beach cerró las vialidades en ambos sentidos e instó a los automovilistas a evitar la zona. Bomberos y otro personal de emergencia acudieron rápidamente al lugar.

Una mujer que trabajaba cerca comentó que la electricidad en el área había estado cortada durante aproximadamente dos horas tras el choque.

Las circunstancias de lo ocurrido siguen bajo investigación.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP