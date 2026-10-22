Un incendio obliga a evacuar una casa de ancianos en Mississippi

El humo se eleva de un incendio que provocó evacuaciones en el hogar para tercera edad Brookdale Senior Living en Clinton, Mississippi, el miércoles 21 de octubre de 2026. (AP Foto/Sophie Bates) AP

No había reportes inmediatos de heridos en Brookdale Clinton, pero las cuadrillas seguían trabajando para contabilizar a todos los residentes —muchos de los cuales tienen problemas de movilidad— más de cinco horas después del incendio, informaron funcionarios municipales.

"La mayoría del edificio ya no existe”, dijo Marlee Price-Cook, directora de comunicación de Clinton, que está unos 16 kilómetros (10 millas) al noroeste de Jackson.

Los residentes evacuados fueron trasladados en autobús a una iglesia, donde esperaba una multitud de personas que parecían ser familiares o allegados de los residentes. El fuego estaba bajo control para la noche del miércoles.

WLBT-TV mostró imágenes de un puñado de personas mayores sentadas al otro lado de la calle y observando cómo llamas de un naranja intenso y humo negro se elevaban hacia el cielo. Una de ellas estaba en una silla de ruedas y las otras tenían andadores u otras ayudas de movilidad. Una también tenía un perro pequeño. El techo del edificio estaba parcialmente derrumbado, mientras los bomberos rociaban el edificio.

Price-Cook señaló que algunos residentes estaban con familiares o habían salido por el día antes del incendio.

“En medio del caos, lo que están haciendo ahora es asegurarse de poder contabilizar a los residentes cuyos nombres no pudieron marcar”, expresó.

Brookdale estaba haciendo arreglos para que los desplazados fueran trasladados a algunas de las propiedades hermanas de la empresa, indicó.

El gobernador de Mississippi, Tate Reeves, dijo en un comunicado en X que “Mississippi está orando por los residentes, los empleados y las familias afectadas por el terrible incendio en la residencia asistida Brookdale en Clinton. Esta es realmente una situación espantosa”.

Reeves indicó que el departamento de salud estatal y la Agencia de Manejo de Emergencias de Mississippi, así como múltiples departamentos de bomberos, estaban ayudando con la respuesta y la búsqueda en el edificio.

Un mensaje enviado a Brookdale Senior Living no recibió respuesta de inmediato la noche del miércoles. El sitio web de la organización señala que la instalación Brookdale Clinton incluye espacios de vida independiente, así como servicios de vida asistida y atención para la memoria.

La ciudad pidió a la población que evitara el área inmediata para que los equipos de emergencia pudieran trabajar. Se investigará la causa del incendio.

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La periodista de The Associated Press Hallie Golden contribuyó desde Seattle.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP