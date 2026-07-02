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Un grupo separatista dice haber matado a tiros a un piloto de EEUU en la región indonesia de Papúa

YAKARTA, Indonesia (AP) — Un grupo separatista de la región indonesia de Papúa afirmó que había abatido a tiros a un piloto estadounidense que llevó tropas indonesias a una “zona de conflicto”.

En un comunicado emitido el jueves, Sebby Sambom, portavoz del Ejército de Liberación de Papúa Occidental, o TPNPB, sostuvo que combatientes del grupo en el distrito de Yahukimo abatieron a tiros al piloto estadounidense Nicholas F. Goselin e incendiaron una aeronave operada por PT AMA, una aerolínea indonesia, en la aldea de Balinggama.

Sambom indicó que la aeronave fue atacada porque presuntamente violó un ultimátum del TPNPB que prohíbe que vuelos civiles ingresen en zonas que el grupo separatista considera sus áreas de operaciones. No hubo información inmediata sobre la situación de los soldados indonesios.

El portavoz alegó que se han utilizado aeronaves civiles para transportar personal militar y de logística indonesio hacia zonas remotas en el interior de Papúa, y afirmó que el piloto fue asesinado porque la aeronave siguió operando pese a las advertencias del grupo. No fue posible verificar de manera independiente esas afirmaciones.

Sambom instó al presidente de Indonesia, Prabowo Subianto, a abrir negociaciones internacionales destinadas a resolver el conflicto en Papúa, que lleva décadas en marcha y según los separatistas ha provocado muertes de civiles y desplazamientos masivos.

También pidió a Naciones Unidas que facilite conversaciones en las que participen el gobierno de Indonesia, el TPNPB y representantes papúes, y advirtió que el grupo atacará otras aeronaves civiles que, a su juicio, estén ayudando a operaciones militares en la región.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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