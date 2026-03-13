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Un gol tardío de Villarreal rompe el corazón de Alavés en un emocionante empate

VITORIA-GASTEIZ, España (AP) — Villarreal igualó 1-1 en lo profundo del tiempo de descuento y le rompió el corazón al Alavés, amenazado por el descenso, en La Liga de España el viernes.

El equipo local parecía destinado a lograr su primera victoria en seis partidos y a darle al técnico Quique Sánchez Flores, quien dirigía en casa por primera vez desde que reemplazó a Eduardo Coudet hace nueve días, sus primeros tres puntos.

El Alavés se había puesto en ventaja a los 40 minutos gracias a un autogol del zaguero central Rafa Marín.

El inteligente taconazo de Toni Martínez desde la línea de fondo rebotó en la cabeza de Marín, a solo cuatro metros del arco, y se coló por detrás de su propio guardameta.

Sin embargo, un empate tardío siempre era una preocupación para un equipo que ha encajado tantos goles de liga en el último cuarto de hora como en la primera mitad de sus partidos esta temporada.

Y, efectivamente, Nicolas Pépé hizo el daño con casi el último toque del partido, en el séptimo minuto del tiempo añadido, cuando culminó un contraataque al colocar un gran remate con efecto en el ángulo lejano.

Villarreal superó al Atlético de Madrid y se ubicó tercero en la tabla, con un punto de ventaja sobre el club de la capital.

El Alavés se mantuvo en el 16to puesto de la tabla de 20 equipos, tres puntos por encima de la zona de descenso.

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Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

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