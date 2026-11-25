Bruno Fernandes, del Manchester United, anota desde el punto de penalti durante el partido de fútbol de la Liga de Campeones entre Sporting y Manchester United el miércoles 25 de noviembre de 2026, en Lisboa, Portugal. (AP Foto/Armando Franca) AP

Pero resultó decisiva para el mediapunta portugués y para el Manchester United en la Liga de Campeones el miércoles.

Con el marcador 1-1 ante el Sporting de Lisboa, Fernandes, sin querer, se dio una asistencia a sí mismo en el Estádio José Alvalade.

Mientras perseguía el balón en la segunda mitad, Fernandes clavó el talón en el césped dentro del área del Sporting. Cuando el equipo local no logró salir jugando desde el fondo, el United consiguió recuperar la posesión y, cuando le llegó a Fernandes fuera del área, sacó un disparo especulativo.

Su remate no tenía verdadera potencia y parecía dirigirse inofensivamente hacia las manos del arquero del Sporting, Kaique Pereira.

Eso fue así hasta que golpeó el pedazo de césped levantado que Fernandes había dejado instantes antes, lo que hizo que el balón se elevara de repente y pasara por encima de la cabeza de Pereira.

El capitán del United salió corriendo a celebrar, con sus compañeros probablemente sin saber que era un gol muy hecho por él mismo.

El exídolo del Sporting también había marcado desde el punto penal apenas dos minutos antes.

Sus dos goles dejaron al United al borde de la victoria hasta que un error del arquero Senne Lammens en los minutos finales permitió que Luis Suárez empatara y le diera al Sporting un 2-2.

“Los errores son parte del fútbol, y de eso salen goles”, manifestó Fernandes a TNT Sports. “Pero, obviamente, no es un deporte individual, así que todos tenemos que asumir la responsabilidad por todo lo bueno que hacemos y todo lo malo que hacemos.

“Creo que lo principal y lo más importante es que entendamos que tenemos que estar juntos en esto en los momentos buenos y en los malos, y eso no va a cambiar la confianza que tenemos los unos en los otros”. ___

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FUENTE: AP