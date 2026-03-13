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Un fuerte olor químico obliga a suspender vuelos durante 1 hora en 4 aeropuertos del área de DC

WASHINGTON (AP) — Cuatro aeropuertos que prestan servicio a Washington, D.C., Baltimore y Richmond, Virginia, suspendieron todos los vuelos el viernes por la tarde durante más de una hora debido a un fuerte olor químico que estaba dificultando el trabajo de los controladores de tráfico aéreo, según la Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés).

Viajeros varados en la terminal de vuelos nacionales de Southwest en el Aeropuerto Internacional Thurgood Marshall de Baltimore-Washington el viernes 13 de marzo de 2026, tras una suspensión de los vuelos. (Ellie Wolf/The Baltimore Banner vía AP)
Viajeros varados en la terminal de vuelos nacionales de Southwest en el Aeropuerto Internacional Thurgood Marshall de Baltimore-Washington el viernes 13 de marzo de 2026, tras una suspensión de los vuelos. (Ellie Wolf/The Baltimore Banner vía AP) AP

La orden para suspender las operaciones afectó al Aeropuerto Nacional Ronald Reagan al Aeropuerto Internacional Washington Dulles, al Aeropuerto Internacional Baltimore-Washington y al Aeropuerto Internacional de Richmond, anunció el secretario de la FAA, Sean Duffy, en redes sociales el viernes. Como consecuencia algunos vuelos se demoraron hasta cerca de dos horas.

Los vuelos comenzaron a salir de los aeropuertos después de las 7 de la noche, hora del Este, el viernes, pero la orden que impide que los aviones aterricen en los aeropuertos seguía vigente.

Duffy escribió que el olor provenía de Potomac TRACON, en referencia a una instalación de control de aproximación por radar que gestiona el tráfico aéreo de las zonas de Washington, D.C., Baltimore, Richmond, Virginia, y del área de Richmond-Charlottesville, según el sitio web de la FAA.

Un portavoz de la agencia federal no respondió a una pregunta enviada por correo electrónico para aclarar cómo el olor estaba afectando a los controladores de tráfico el viernes por la noche.

Entre el 25% y un tercio de todos los vuelos que salían de los cuatro aeropuertos afectados registraron demoras después de la orden de suspensión. ___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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