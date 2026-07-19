Un ferry con 116 personas vuelca frente a Guyana; rescatan a 53 y sigue la búsqueda

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ARCHIVO - Gente sentada en un muelle al atardecer en Georgetown, Guyana, el martes 19 de noviembre de 2024. (AP Foto/Matias Delacroix, Archivo) AP

El MV Barima navegaba desde la capital, Georgetown, por la costa del Atlántico Norte hacia Port Kaituma, señaló el primer ministro guyanés Mark Phillips.

El ministro de Obras Públicas, Juan Edghill, indicó en Facebook que se recibió una llamada de auxilio a las 11:01 de la tarde hora local (3:01 de la mañana GMT), lo que dio inicio a una operación de búsqueda y rescate en la que participaron embarcaciones estatales y privadas.

Las autoridades informaron que la embarcación volcó cerca del río Pomeroon.

No estaban claros los detalles de la operación de búsqueda y rescate, ni si había fallecidos, pero funcionarios guyaneses dijeron que esperan rescatar a más pasajeros.

Edghill dijo que la embarcación estaba equipada con 250 chalecos salvavidas, dos balsas salvavidas rígidas y seis balsas salvavidas inflables.

Phillips dirigía la respuesta del gobierno.

___ Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa. FUENTE: AP

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