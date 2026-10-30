Un enfermo Kimi Antonelli acaricia el título de F1 en México y sería el campeón más joven

El equipo Mercedes trabaja en el monoplaza de Kimi Antonelli en la antesala del Gran Premio de México, el jueves 29 de octubre de 2026, en la Ciudad de México. (AP Foto/Fernando Llano) AP

Antonelli se perdió la sesión de prensa del jueves mientras se recuperaba, pero Mercedes espera que regrese para la primera práctica del viernes del Gran Premio de la Ciudad de México.

Para asegurar el título y romper el récord establecido por Sebastian Vettel, el campeón más joven hasta la fecha, con 23 años en 2010, a Antonelli le basta con culminar noveno.

Antonelli quiere sentenciarlo con otro gran resultado, pero también podría lograrlo sin sumar otro punto si alguien distinto de Lewis Hamilton o George Russell gana la carrera del domingo.

“Estoy muy emocionado. Me encantaría asegurar el título con estilo y con un gran resultado”, dijo Antonelli después de conseguir su novena victoria de la temporada en Texas la semana pasada. “Esa es la mentalidad. Esa siempre es la mentalidad, y lo será de ahora hasta el final de la temporada. Solo voy a intentar disfrutar cada momento porque son momentos que siempre serán recordados”.

Antonelli también puede convertirse en el primer piloto italiano en ganar el título desde Alberto Ascari en 1953. Mercedes puede asegurar el campeonato de constructores el domingo por primera vez desde 2021 —aunque para eso necesitaría una gran cosecha de puntos de Antonelli y Russell, combinada con una carrera desastrosa para Ferrari, que marcha segundo.

Mercedes arrancó a tambor batiente bajo el nuevo reglamento de esta temporada, con la victoria de George Russell en el Gran Premio de Australia, que abrió el calendario.

Desafiando los pronósticos de que este sería el año de Russell, Antonelli se disparó al frente al ganar cinco carreras consecutivas mientras su compañero se desinflaba. Russell tuvo dificultades para explicar su falta de ritmo después de terminar octavo en Austin la semana pasada.

Creo que, al menos en cuanto a mi propio enfoque, no somos como boxeadores en un ring peleando directamente contra alguien más. Básicamente competimos contra nosotros mismos. Es el trabajo y la preparación que haces a nivel personal lo que marca la diferencia para un buen rendimiento”, comentó Russell sobre su relación con Antonelli.

El dilema de Cadillac

Colton Herta tomará el volante del Cadillac de Valtteri Bottas para la primera práctica del viernes, con el futuro de Bottas todavía incierto.

Cadillac aún no ha sumado un punto desde que se incorporó a la F1 este año, y su temporada de debut ha incluido algunas experiencias de aprendizaje dolorosas, entre ellas un problema persistente de sobrecalentamiento de los frenos.

El mexicano Sergio Pérez firmó recientemente una extensión de contrato por dos años hasta 2029, pero Cadillac todavía no ha confirmado si Bottas seguirá con él. Herta le daría al equipo estadounidense un piloto estadounidense, pero el ex prodigio de IndyCar ha tenido un año decepcionante en Fórmula 2 y ocupa apenas el 19no puesto en la clasificación.

“Creo que está haciendo un buen trabajo", señaló Pérez el jueves sobre Herta. "Está aportando buenos comentarios al equipo, buena información, que es todo lo que necesitamos de él. Obviamente, es muy difícil mostrar tu velocidad o tu verdadero nivel durante las FP1. Pero ahora que ha tenido un poco más de tiempo en el auto, estamos empezando a ver más de su velocidad”.

Pérez, quien alcanzará el hito de 300 largadas en Grandes Premios el domingo, declinó expresar una preferencia.

“Obviamente, no es mi decisión; depende de Marcin (Budkowski, director del equipo) decidir a quién quieren en el auto. También estoy trabajando muy bien con Valtteri. Creo que ha tenido bastante mala suerte en algunas carreras. No es una decisión fácil para el equipo”, dijo Pérez.

El factor de la altitud

La altitud de 2.240 metros (7.350 pies) sobre el nivel del mar en la Ciudad de México supondrá un desafío para los participantes. Según Russell, el equipo Ferrari podría tener una ventaja.

A esta altitud, el aire enrarecido priva a los motores de oxígeno —lo que se traduce en una pérdida de potencia— y hace más difícil evitar que componentes del vehículo, como los frenos, se sobrecalienten.

“Va a ser muy interesante. Creo que el retraso del turbo va a ser un factor importante para muchos equipos este fin de semana", apuntó Russell. "No es ningún secreto que equipos como Ferrari usan un turbo más pequeño que la mayoría, así que probablemente tienen una ventaja significativa en este aspecto”.

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FUENTE: AP