Un dron ruso mata a un padre y tres hijos en Ucrania. La madre embarazada queda gravemente herida

El ataque destruyó completamente la casa y la incendió, y la familia quedó atrapada bajo los escombros, según la fiscalía regional de Járkiv.

El padre de 34 años y sus tres hijos —gemelos de dos años y su hermana de un año— murieron, mientras que los rescatistas sacaron a la madre con vida de los escombros, dijeron los fiscales.

Ella sufrió lesiones por la explosión, una lesión cerebral traumática, quemaduras y pérdida de audición, señalaron.

El dron que golpeó la localidad de Bohodukhiv en Járkiv fue identificado como un Geran-2, una versión rusa del dron Shahed iraní.

La Fuerza Aérea de Ucrania dijo que Rusia lanzó 129 drones de largo alcance contra Ucrania durante la noche, en una guerra que se acerca a cumplir cuatro años después de la invasión de Rusia a su vecino y a pesar de los esfuerzos de paz liderados por Estados Unidos.

Por otro lado, un ataque de dron ucraniano causó un incendio en una planta industrial en la ciudad de Volgogrado, dijeron las autoridades.

El gobernador de la región de Volgogrado, Andrei Bocharov, afirmó que fragmentos del dron también dañaron un edificio de apartamentos.

Ocho aeropuertos rusos suspendieron brevemente los vuelos durante la noche debido a los ataques con drones, dijeron las autoridades.

