TRUMP: "ELIMINAMOS LÍDERES MILITARES DE IRÁN"

Trump afirma que ataque masivo en Teherán eliminó a líderes militares clave del régimen iraní
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/MagJorgeCastro/status/2040531437292556424?s=20&partner=&hide_thread=false
Washington / Teherán — El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que varios líderes militares del régimen iraní fueron eliminados durante un ataque masivo en Teherán, en una nueva escalada del conflicto en Medio Oriente.
El mandatario hizo el anuncio a través de su red social Truth Social, donde además compartió un video del bombardeo. Sin embargo, no ofreció detalles sobre la fecha exacta ni las características operativas del ataque.
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Breaking911/status/2040604364981645574?s=20&partner=&hide_thread=false
“Eliminados en ataque masivo”
En su mensaje, Trump aseguró que:
“Muchos de los líderes militares de Irán… fueron eliminados junto con otros en este ataque masivo en Teherán”.
La declaración llega en un momento de máxima tensión, tras el ultimátum de 48 horas que el propio presidente había dado previamente a Teherán para alcanzar un acuerdo.
Escalada militar en la región
Las declaraciones coinciden con una intensificación de operaciones militares en Medio Oriente.
Según reportes:
- Más de 200 objetivos fueron atacados en Irán
- Más de 140 en Líbano en menos de 48 horas
- Instalaciones clave de la Guardia Revolucionaria fueron alcanzadas
Entre los objetivos destruidos se incluyen:
Centros de almacenamiento de misiles balísticos
Infraestructura militar y sistemas de defensa aérea
Instalaciones petroquímicas estratégicas
Respuesta de Irán
El régimen iraní rechazó las declaraciones de Washington.
El general Ali Abdollahi Aliabadi calificó las amenazas como:
“Desequilibradas y estúpidas”
Advirtió que “se abrirán las puertas del infierno”
Contexto de guerra
El conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán ha provocado:
- Aumento global del precio del petróleo
- Tensión en rutas estratégicas como el estrecho de Ormuz
- Temor a una escalada regional mayor
Hasta el momento, no hay confirmación independiente sobre el número de líderes militares iraníes abatidos.