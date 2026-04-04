TRUMP: "ELIMINAMOS LÍDERES MILITARES DE IRÁN"

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Trump afirma que ataque masivo en Teherán eliminó a líderes militares clave del régimen iraní Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/MagJorgeCastro/status/2040531437292556424?s=20&partner=&hide_thread=false #Ahora. Trump anuncia la muerte de altos líderes de Irán en un ataque masivo a Teherán:



“¡Muchos de los líderes militares de Irán, que los han dirigido de forma deficiente e imprudente, quedan eliminados, junto con muchos otros, con este ataque masivo en Teherán! Presidente… pic.twitter.com/a0cRY8svLo — Mag Jorge Castro (@MagJorgeCastro) April 4, 2026 Washington / Teherán — El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que varios líderes militares del régimen iraní fueron eliminados durante un ataque masivo en Teherán, en una nueva escalada del conflicto en Medio Oriente.

El mandatario hizo el anuncio a través de su red social Truth Social, donde además compartió un video del bombardeo. Sin embargo, no ofreció detalles sobre la fecha exacta ni las características operativas del ataque.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Breaking911/status/2040604364981645574?s=20&partner=&hide_thread=false BREAKING: U.S. government sources reportedly informed @nicksortor that intense clashes are underway between U.S. and Iranian forces in southwestern Iran as part of rescue operations for a downed F-15 crew member.



pic.twitter.com/1Hdcr3EPKv — Breaking911 (@Breaking911) April 5, 2026 “Eliminados en ataque masivo” En su mensaje, Trump aseguró que:

“Muchos de los líderes militares de Irán… fueron eliminados junto con otros en este ataque masivo en Teherán”.

La declaración llega en un momento de máxima tensión, tras el ultimátum de 48 horas que el propio presidente había dado previamente a Teherán para alcanzar un acuerdo.

Escalada militar en la región Las declaraciones coinciden con una intensificación de operaciones militares en Medio Oriente.

Según reportes: Más de 200 objetivos fueron atacados en Irán

fueron atacados en Irán Más de 140 en Líbano en menos de 48 horas

en menos de 48 horas Instalaciones clave de la Guardia Revolucionaria fueron alcanzadas Entre los objetivos destruidos se incluyen: Centros de almacenamiento de misiles balísticos Infraestructura militar y sistemas de defensa aérea Instalaciones petroquímicas estratégicas Respuesta de Irán El régimen iraní rechazó las declaraciones de Washington. El general Ali Abdollahi Aliabadi calificó las amenazas como: “Desequilibradas y estúpidas” Advirtió que “se abrirán las puertas del infierno” Contexto de guerra El conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán ha provocado: Aumento global del precio del petróleo

Tensión en rutas estratégicas como el estrecho de Ormuz

Temor a una escalada regional mayor Hasta el momento, no hay confirmación independiente sobre el número de líderes militares iraníes abatidos.

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