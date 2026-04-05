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Miami-Dade

Descubren más de 500 gallos de pelea en Miami-Dade y arrestan a dos cubanos por crueldad animal

Hallan criadero ilegal con más de 500 gallos de pelea en Miami-Dade; dos hombres fueron arrestados

americateve | Redacción América Noticias Miami
Por Redacción América Noticias Miami
cubanos gallo

Miami-Dade, Florida — Autoridades del sur de Florida desmantelaron un presunto criadero ilegal de gallos de pelea tras descubrir entre 500 y 600 aves enjauladas en una propiedad del suroeste de Miami-Dade.

El operativo culminó con el arresto de dos hombres identificados como Jorge Soto (57) y Leonardo Ortiz (63), ambos de origen cubano, quienes ahora enfrentan cargos vinculados a crueldad animal y actividades ilegales.

Hallazgo masivo y evidencias

Durante la intervención, los agentes encontraron:

Cientos de gallos confinados en jaulas

Un ring cerrado utilizado para entrenamiento

Jeringas, vitaminas y medicamentos

Dispositivos para estimular agresividad en las aves

Las autoridades indicaron que todos los elementos son consistentes con la organización de peleas ilegales de gallos.

Declaraciones de los detenidos

Según el reporte policial:

  • Soto afirmó que no reside en la propiedad, pero acudía varias veces por semana para ayudar en el cuidado de los animales.
  • Ortiz aseguró haber vivido allí menos de 30 días y negó que los gallos fueran utilizados para peleas, alegando que algunos pertenecían a un tercero no identificado.

Historial criminal

Las autoridades confirmaron que Ortiz posee antecedentes por crueldad animal, lo que agrava su situación legal.

Investigación en curso

El caso continúa bajo investigación mientras las autoridades evalúan posibles cargos adicionales y el destino de las aves rescatadas.

americateve | Redacción América Noticias Miami
Por Redacción América Noticias Miami

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