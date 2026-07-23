Un documental de 4 horas sobre Elon Musk y una comedia oscura de la CIA lideran Venecia

Esta imagen, difundida por Searchlight Pictures, muestra a Sam Rockwell, izquierda, y John Malkovich en una escena de "Wild Horse Nine". (Diego Araya Corvalán/Searchlight Pictures via AP) AP

Alberto Barbera, director artístico del festival, dio a conocer la programación el jueves para la 83.ª edición del certamen, la primera de muchas en una ajetreada temporada cinematográfica de otoño que culmina en el duelo de premios de Hollywood. Al igual que el Festival de Cine de Cannes a principios de este año, la selección incluye menos películas de estudios de Hollywood que en años anteriores.

“Wild Horse Nine”, protagonizada por John Malkovich y Sam Rockwell como agentes de la CIA en Chile antes del golpe de 1973, está entre los títulos de mayor perfil que compiten. Se proyectará junto a “Primetime”, en la que Pattinson interpreta al presentador de “To Catch a Predator”, Chris Hansen. La programación más amplia incluye documentales esperados como “Musk”, de Alex Gibney, un retrato panorámico del multimillonario, y “My Undesirable Friends: Part II — Exile”, de Julia Loktev, que sigue a periodistas independientes rusos después de que abandonan el país. Al igual que la primera parte, dura 355 minutos.

La competencia principal del festival incluye una variada gama de películas internacionales y estadounidenses, como “Bucking Fastard”, de Werner Herzog, en la que las hermanas Rooney y Kate Mara interpretan a gemelas idénticas.

También forman parte del programa el thriller de Florian Zeller “Bunker”, con Bardem y Cruz en el papel de un matrimonio; “Possible Love”, de Lee Chang-dong; “A Good Little Soldier”, de Stéphane Brizé; y “Look Back”, de Hirokazu Kore-eda, una historia del paso a la edad adulta sobre dos chicas que sueñan con ser artistas de manga. Casey Affleck competirá por primera vez con “Company”, protagonizada por Nick Nolte y Ben Mendelsohn. Nanni Moretti también regresa por primera vez desde 1989.

Entre los estrenos documentales destacados fuera de competencia figuran “Oasis: Don't Look Back in Anger”, “Union Town”, de Barbara Kopple, “Everest: The Other Side”, de Elizabeth Chai Vasarhelyi y Jimmy Chin, la película de siete horas de Luca Guadagnino sobre Bernardo Bertolucci, “Joie de Vivre”, la mirada de Wim Wenders al arquitecto Peter Zumthor, la película-concierto musical autobiográfica de Russell Crowe, “What Love Builds”, y el corto de Laura Poitras sobre el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos en Minneapolis, “They're Here”, que codirigió con Rachel Lauren Mueller.

Barbera comentó que espera que Noel y Liam Gallagher asistan en representación de la película sobre Oasis, dirigida por Steven Knight y que llegará a los cines el 11 de septiembre.

El festival tiene previsto inaugurar el 2 de septiembre con “Ink”, de Danny Boyle, una adaptación de la obra teatral de James Graham que dramatiza el ascenso del magnate de los medios Rupert Murdoch. “Ink” también compite en la sección principal y aspira a premios como el León de Oro, un galardón que decide un jurado encabezado este año por la cineasta y actriz Maggie Gyllenhaal. Entre los demás miembros del jurado figuran cineastas como Kaouther Ben Hania, Johnnie To y Shahrbanoo Sadat, y el compositor Daniel Blumberg.

Gyllenhaal también presenta una película: un corto inspirado en Marilyn Monroe, “Flesh Impact”, en el que Dakota Johnson y Ellen Burstyn “dan cuerpo y voz al mito de Marilyn”, señaló Barbera. Burstyn, de 93 años, también recibirá del festival un premio a la trayectoria.

Un escaparate para los Oscar

Venecia ha demostrado en los últimos 15 años ser una plataforma de lanzamiento atractiva para aspirantes al Oscar, aunque no todo logra abrirse paso. La edición del año pasado contó con muchas estrellas en la programación, con estrenos llamativos de películas de Julia Roberts, George Clooney y Dwayne Johnson. Pero el brillo del momento festivalero duró poco: las películas “After the Hunt”, “Jay Kelly” y “The Smashing Machine” no triunfaron ni ante el público en salas (“Jay Kelly” se estrenó en Netflix) ni ante los votantes de premios.

Aun así, suele haber algún nominado a mejor película en la selección, el año pasado de hecho hubo dos, “Frankenstein” y “Bugonia”.

Este año tampoco estará exento de un momento Clooney: el habitual de Venecia recibirá un premio a la trayectoria.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP