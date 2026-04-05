Un doble de Luis Torrens desata una octava explosiva y los Mets vencen 5-2 a Gigantes

Compartir en:









Luis Torrens, derecha, de los Mets de Nueva York, batea un doble productor de dos carreras frente a Patrick Bailey, izquierda, de los Gigantes de San Francisco, durante la octava entrada del juego de béisbol de Grandes Ligas, el domingo 5 de abril de 2026, en San Francisco. (AP Foto/Jeff Chiu) AP

El dominicano Jorge Polanco conectó un doble ante Keaton Winn (0-1) con un out en la octava, y luego el corredor emergente Tyrone Taylor avanzó a tercera con el sencillo del cubano Luis Robert Jr.

El zurdo Erik Miller relevó a Winn, y Torrens bateó por Jared Young, quien se fue de 3-3. Después de que Robert se robó la segunda, Torrens conectó su doble por la línea del jardín derecho para darle a Nueva York ventaja de 3-2.

Mark Vientos siguió con un sencillo fuerte dentro del cuadro y Torrens anotó por un error en el tiro del antesalista Matt Chapman. Marcus Semien coronó el rally con un doble por la línea del jardín izquierdo para remolcar a Vientos.

Kodai Senga y los Mets ganaban 1-0 con dos fuera en la sexta antes de que Chapman pegara un doble hacia la esquina del jardín izquierdo para llevar al plato a Patrick Bailey con la carrera del empate.

El dominicano Rafael Devers siguió con un sencillo flojo al centro para impulsar a Chapman, y los Gigantes se pusieron arriba 2-1.

Logan Webb limitó a los Mets a una carrera con siete hits en siete entradas. Ponchó a tres y dio una base por bolas.

Brazobán (1-0) retiró a los cuatro bateadores que enfrentó y Luke Weaver lanzó una octava perfecta. ___ Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP