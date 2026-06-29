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Un desastre defensivo de los Mets permite un jonrón de Pequeñas Ligas de Springer

TORONTO (AP) — La primera mitad de la temporada ha sido un desastre para los Mets de Nueva York, últimos en la clasificación.

Ahora, incluso las jugadas rutinarias dejan de serlo.

El bateador designado de Toronto, George Springer, recorrió las bases en un jonrón de Pequeñas Ligas contra los Mets la noche del lunes, cuando el jardinero izquierdo estrella de Nueva York, el dominicano Juan Soto, jugó mal una línea que venía cayendo y el jardinero central A.J. Ewing pifió el tiro al hacer relevo en la jugada.

Springer abrió la parte baja de la primera entrada con un batazo bombeado hacia el jardín izquierdo ante el lanzador de los Mets Sean Manaea. La pelota picó delante de Soto, y el jugador mejor pagado en la historia de los Mets pasó de largo al estirarse para atraparla. La bola rodó hasta la barda mientras Springer, de 36 años, avanzaba a toda velocidad alrededor de las bases.

Ewing se acercó para fildearla detrás de Soto, pero la pelota se le resbaló del guante cuando intentó recogerla. La bola volvió a rodar hacia la barda por segunda vez. Soto la recogió, pero para cuando la tuvo en la mano, Springer ya había doblado tercera y se dirigía al plato.

A Springer se le acreditó un triple, el primero del año, con un error de una base. El error fue el segundo de la temporada para Ewing. El campocorto Francisco Lindor cometió un error más tarde en el juego, elevando el total de Nueva York a 56 en la temporada, la tercera mayor cifra en las Grandes Ligas, detrás de los Nacionales de Washington y los Gigantes de San Francisco.

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