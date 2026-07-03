Un cuento de hadas en el MSG: la boda de Taylor Swift y Travis Kelce se celebrará allí

Un trabajador descarga unidades de aire acondicionado portátiles frente al Madison Square Garden, ante la anunciada boda entre la cantante Taylor Swift y el jugador de la Liga Nacional de Fútbol Americano Travis Kelce, el jueves 2 de julio de 2026, en Nueva York. (Foto AP/Ryan Murphy) AP

La boda de Taylor Swift y Travis Kelce está prevista para celebrarse el viernes en el Madison Square Garden, donde los amigos y familiares más cercanos de la pareja —y varios cientos más— asistirán a lo que se espera sea un evento elaborado dentro del icónico recinto neoyorquino.

Muchos de los detalles en torno a las nupcias siguen siendo desconocidos, pero un permiso municipal obtenido por The Associated Press muestra que el evento de boda del viernes está programado para comenzar a las 5 de la tarde y podría prolongarse hasta las 4 de la madrugada al día siguiente.

Un funcionario de las fuerzas del orden informado sobre los planes de seguridad había dicho previamente a AP que el jueves por la noche se celebraría una cena de ensayo más pequeña, y que una zona con carpas protegía a los invitados de la vista mientras eran dejados el jueves por la tarde-noche. El funcionario habló bajo condición de anonimato porque no estaba autorizado para pronunciarse sobre los eventos públicamente.

La boda es el más reciente acontecimiento en la relación entre la superestrella del pop y el jugador de fútbol americano, que ha seguido emocionando y fascinando a millones en todo el mundo, en particular a los Swifties, la enorme y fervorosa base de fans de la cantante, durante los últimos tres años desde que la pareja empezó a salir.

Persisten preguntas clave sobre cómo Swift y Kelce han transformado el MSG en un lugar de bodas a la altura de una multimillonaria y del ala cerrada estrella de los Chiefs de Kansas City, así como sobre quién podría actuar y quién oficiará. Camiones y equipos han estado entrando y saliendo del recinto durante días, montando carpas y trasladando a toda prisa enormes materiales al interior, lo que ha desatado aún más especulaciones sobre el decorado en el MSG.

Y aunque los fans han visto a Swift usar vestidos de novia en numerosos videos musicales a lo largo de los años, muchos también siguen ansiosos por ver qué atuendos revelará en la boda.

Quizá el mayor enigma rodea la elección del MSG. Swifties, comentaristas y el público han pasado semanas debatiendo los méritos del lugar; algunos se convencieron de que debe ser una cortina de humo para que la boda se celebre en otro sitio. Otros señalaron la falta de ventanas del estadio y su sólida seguridad, lo que brindaría una rara oportunidad de privacidad para una de las parejas más públicas del mundo y, de manera crucial, añadiría otra capa de protección.

La comisionada del Departamento de Policía de Nueva York, Jessica Tisch, ha declinado repetidamente confirmar que la boda de Swift y Kelce se celebraría el viernes en el MSG, pero ha indicado que el departamento contará con los recursos adecuados en cada evento importante durante el fin de semana, incluido en el recinto. Aun así, la policía intentó sumarse a la diversión el viernes por la mañana, al publicar un video en redes sociales de uno de sus jefes de pie afuera del MSG con un megáfono, lanzando varias referencias no tan veladas a canciones de Swift; en un momento dijo: “este clima se siente como un verano cruel”, en alusión a su tema “Cruel Summer”.

La boda se celebra durante un fin de semana repleto incluso para los estándares de Nueva York. Se trata del fin de semana del 4 de julio, cuando la ciudad participará en la celebración del 250º aniversario de Estados Unidos. Por separado, un desfile de decenas de grandes veleros tendrá lugar en el río Hudson, y hay programado un partido de la Copa del Mundo en Nueva Jersey. Para colmo, también se aproxima una enorme ola de calor al noreste.

A principios de esta semana, Swift y Kelce donaron 26 millones de dólares a 20 organizaciones benéficas locales y nacionales en Estados Unidos. Muchas de las organizaciones estaban ubicadas en zonas con las que la pareja tiene fuertes vínculos, entre ellas Nashville, Tennessee; Los Ángeles; Kansas City, Missouri; y Nueva York.

FUENTE: AP