Un comentario de celebración tras un partido de fútbol agrava brecha entre Haití y Dominicana

ARCHIVO - Wilson Isidor del club inglés Sunderland durante un partido de la Liga Premier contra Ipswich, el 22 de agosto de 2026, en Ipswich. (AP Foto/Dave Shopland) AP

“L’Hispaniola c’est Haiti! ¡Esto es Haití!”, gritó la figura haitiana Wilson Isidor después de destacarse en la victoria 4-1 de Haití ante la República Dominicana en Santo Domingo.

La Española es la isla caribeña que comparten Haití y la República Dominicana, dos vecinos con una historia larga y conflictiva. La reacción fue inmediata.

“Nosotros le tenemos muy mala noticia a la selección haitiana”, manifestó el ministro dominicano de Deportes, Kelvin Cruz, el viernes al anunciar que a Haití ya no se le permitiría jugar en la República Dominicana.

Contactado el lunes, se limitó a decir que mantenía su anuncio.

Cruz no mencionó a Isidor ni sus declaraciones, pero acusó a aficionados haitianos de dañar la infraestructura del estadio. Las autoridades dominicanas también usaron gas pimienta contra haitianos mientras algunos ingresaban pacíficamente al estadio para el partido del jueves, y algunos dominicanos culparon a su gobierno por no controlar a la multitud.

El sábado, la Federación Dominicana de Fútbol presentó una queja formal ante la Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de Fútbol (CONCACAF), por lo ocurrido el jueves. Un portavoz de la CONCACAF no respondió de inmediato a un mensaje en el que se solicitaban comentarios.

Mientras la República Dominicana se prepara para sus elecciones de 2028, aspirantes presidenciales han aprovechado el incidente para prometer un endurecimiento de la represión contra los migrantes haitianos, y uno incluso llegó a decir que los esclavizaría.

La celebración enciende tensiones de larga data

Las repercusiones del partido son el más reciente punto de fricción que profundiza la brecha entre los dos países, que comparten una historia sangrienta.

El partido se jugó un día antes del 89no aniversario de la Masacre del Perejil, cuando el dictador dominicano Rafael Trujillo ordenó el asesinato de miles de haitianos a lo largo de la frontera compartida.

Un aficionado sostuvo el jueves un cartel en criollo haitiano que decía: “Un gran homenaje a los que cayeron el 2 de octubre de 1937. Hoy este partido se juega en su memoria”.

Las declaraciones de Isidor sobre que La Española es haitiana se han vuelto virales, y usuarios de redes sociales debaten hechos históricos y desean un buen día a todos “excepto a los haitianos”; una persona incluso comparó los comentarios de Isidor con un jugador alemán haciendo un saludo nazi.

Un video publicado en internet y titulado “4-1” muestra zonas acomodadas de la República Dominicana por encima de zonas empobrecidas en Haití.

La Federación Haitiana de Fútbol dijo que respalda a sus jugadores y sostuvo que los comentarios de Isidor fueron “una expresión de apego” a sus raíces.

“Este apego a Haití no puede... interpretarse como una señal de hostilidad o falta de respeto hacia otro pueblo o nación”, señaló. “La rivalidad deportiva, por intensa que sea, nunca debe hacernos perder de vista el respeto mutuo que debe unir a jugadores, aficionados y naciones”.

Una persona en X observó que los comentarios de Isidor, quien nació en Francia, son similares al cántico “Ici c’est Paris” de los aficionados del Paris Saint-Germain, incluso durante partidos como visitante: “Nadie piensa que estén reclamando territorio”.

Pedido de retractación

Garry Jean-Pierre vio el partido en su casa en Puerto Príncipe, la capital de Haití. No cree que los comentarios de Isidor fueran políticos, pero no le sorprendió la respuesta del gobierno dominicano.

“Entendemos por qué lo hicieron. Fueron humillados en casa frente a sus seguidores”, expresó.

Haití y la República Dominicana terminaron cada uno con nueve puntos en la Liga A de la Liga de Naciones de la CONCACAF. Haití avanzó a los cuartos de final por delante de los dominicanos al tener una mejor diferencia de goles.

André Joseph, un estudiante de contabilidad de 20 años en Puerto Príncipe, dijo que esperaba repercusiones tras el partido. “Siempre va a haber una guerra entre los haitianos y los dominicanos por la forma en que los dominicanos tratan a los haitianos”, afirmó.

Desde hace tiempo, la República Dominicana ha sido criticada por arrestar y deportar a personas nacidas allí que son de ascendencia haitiana; por dejarlas apátridas; y por la manera en que se trata a los inmigrantes cuando están detenidos. Funcionarios dominicanos han dicho que el país no puede sostener el creciente número de inmigrantes que huyen de la pobreza y la violencia en Haití.

Joseph y otros aficionados haitianos han pedido a su gobierno que garantice que el equipo tenga un lugar para entrenar y jugar en Haití.

El estadio principal de Puerto Príncipe y una instalación de entrenamiento cercana han sido tomados por pandillas que controlan aproximadamente el 70% de la capital. Los partidos de local de Haití previos al Mundial tuvieron que jugarse en otros lugares, y Haití se clasificó por primera vez desde 1974.

La creadora de contenido haitiana Windy Phele escribió en X que los políticos haitianos los han dejado muy dependientes de la República Dominicana.

“Los dominicanos tienen todas las razones para estar orgullosos de su país, mientras que yo personalmente no veo ninguna razón hoy para decir que estoy orgullosa de Haití”, escribió en X. “Deberíamos luchar para crear las condiciones para que la selección nacional pueda dejar de jugar fuera de casa”.

Quien se sumó al debate fue Sarodj Bertin, abogada y ex reina de belleza que nació en Haití, pero fue enviada a la República Dominicana después de que su madre fuera asesinada.

Publicó un video en español y francés en el que afirmó que las personas deben respetar a sus vecinos para ganarse el respeto. Bertin pidió a Isidor que se retractara de sus comentarios “inapropiados”, al menos por sus “hermanos”, si no por su país.

“Al final”, advirtió, “quienes van a sufrir son los haitianos que viven en la República Dominicana”.

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Los periodistas de The Associated Press Evens Sanon en Puerto Príncipe, Haití, y Martín Adames en Santo Domingo, República Dominicana, contribuyeron a esta historia.

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FUENTE: AP