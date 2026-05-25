Un calor sofocante golpea Roland Garros: 33C acelera la pista y agota a los jugadores

El australiano Alex De Minaur durante un descanso durante el encuentro de primera ronda ante el británico Toby Samuel en el Abierto de Francia el lunes 25 de mayo del 2026. (AP Foto/Christophe Ena) AP

Y los Juegos Olímpicos de 2024 se celebraron en julio y agosto.

Las temperaturas durante los dos primeros dos días del Grand Slam sobre tierra batida se han disparado hasta los 33 grados Célsius, muy por encima de lo habitual para finales de mayo en la capital francesa. Y se prevé que siga así durante toda la primera semana.

Además de resultar incómodo tanto para los aficionados como para los jugadores, las condiciones bochornosas también han generado una pista más rápida, lo que cambia el ritmo del juego.

“Es muy diferente. Quizá hizo tanto calor en los Juegos Olímpicos, pero las pelotas eran distintas, así que no lo trataría como el mismo torneo”, comentó la cuatro veces campeona del Abierto de Francia Iga Swiatek después de arrollar el lunes por 6-1, 6-2 a Emerson Jones.

Los jugadores se han estado colocando bolsas de hielo alrededor del cuello en los cambios de lado para mantenerse frescos, mientras los aficionados se refrescan bajo los aspersores.

Cuando los trabajadores riegan las pistas de tierra batida entre sets, han empezado también a dirigir las mangueras hacia los espectadores que les suplican que los empapen.

“No recuerdo la última vez que hizo tanto calor en Roland Garros”, manifestó la jugadora australiana nacida en Rusia Daria Kasatkina tras vencer por 6-4, 6-4 a Zeynep Sonmez. “Quizá un día. Pero lo vamos a tener toda la semana”.

Kasatkina señaló que las temperaturas, que agotan la energía, propiciaron partidos con más altibajos.

“De repente puedes levantarte del banco y sentir que tu concentración bajó”, explicó. “Así que esta es una batalla que también tienes que ganar. … Quien se adapte mejor a las condiciones de hoy se lo lleva”.

El Abierto de Francia suele ser fresco en comparación con el calor tradicional del Abierto de Australia y el Abierto de Estados Unidos.

El Abierto de Australia tiene un estricto protocolo por calor que fija umbrales para intervenciones de enfriamiento. En caso de calor extremo, el árbitro del torneo tiene la autoridad para suspender el juego u ordenar descansos adicionales para refrescarse.

Los organizadores del Abierto de Francia no respondieron de inmediato a una solicitud en la que se preguntaba si cuentan con un protocolo por calor.

Pero algunos jugadores estaban acogiendo el aire más cálido.

“Siempre he preferido condiciones calurosas y vivas a que haga frío en una pista de tierra batida, porque siento que puedo desplegar un poco más mi tenis de toda la cancha en este tipo de superficie”, dijo el australiano Alex de Minaur después de vencer por 6-4, 6-4, 6-2 a Toby Samuel.

“Es más fácil ser un poco más agresivo. La pelota bota. No necesariamente tengo que usar tanto efecto o tanta pesadez, y puedo dejar que las condiciones hagan el trabajo por mí. Y es bastante físico. No me molesta el calor”, añadió De Minaur.

Lo mismo ocurre con el estadounidense Alex Michelsen, quien eliminó a Alexander Shevchenko en sets corridos.

“Definitivamente es bueno para nosotros los estadounidenses”, afirmó Michelsen. “Por lo general tenemos un gran saque, una gran derecha, un gran juego desde el fondo y nos gusta jugar al ataque. Cuando hace muchísimo calor, la pelota se mueve por el aire muy rápido. … Me puse muy contento cuando vi el pronóstico”.

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FUENTE: AP