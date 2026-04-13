Un cabezazo tardío de Carlos Espi saca a Levante del último puesto ante Getafe

Espi, de 20 años, tuvo un primer susto a los ocho minutos, cuando el árbitro rebajó una tarjeta roja a amarilla, y fue decisivo a ocho minutos del final, cuando se agachó para cabecear a la red el único gol.
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VALENCIA, España (AP) — Carlos Espi anotó su séptimo gol en seis partidos, mientras Levante venció 1-0 a Getafe y salió del último puesto de La Liga el lunes.
Espi, de 20 años, tuvo un primer susto a los ocho minutos, cuando el árbitro rebajó una tarjeta roja a amarilla, y fue decisivo a ocho minutos del final, cuando se agachó para cabecear a la red el único gol.
Levante debió haber asegurado los puntos con mayor facilidad, pero el portero de Getafe, David Soria, atajó dos penales: uno a Adrián Dela pasada la hora de juego y luego otro a Iván Romero en el tiempo añadido.
Para empeorar las cosas para Getafe, Zaid Romero fue expulsado en los segundos finales.
El resultado sacó a Levante del fondo de la tabla y prolongó un repunte reciente que ha llevado al equipo a sumar 11 puntos de los últimos 18 posibles.
Quedó dos puntos por delante de Oviedo. Elche era el tercero por la cola. Los últimos tres de la clasificación descienden.
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FUENTE: AP
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