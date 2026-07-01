Un barco encalla en el estrecho de Ormuz, reporta la TV estatal iraní

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Varias personas se meten en el agua en la orilla mientras un carguero aparece fondeado en el estrecho de Ormuz, ante la costa de Bandar Abbas, Irán, el 30 de junio de 2026. (Amirhosein Khorgooi/ISNA via AP) AP

El reporte identificó a la embarcación afectada como un buque portacontenedores extranjero, pero no ofreció más detalles.

Señaló que las navieras debían seguir las instrucciones de la Guardia Revolucionaria, la fuerza paramilitar iraní, en el estrecho.

El anuncio se produce mientras aumentan las tensiones en torno al estrecho, que se suponía que debía permanecer abierto para que las embarcaciones pudieran transitar libremente de entrada y salida en virtud de un acuerdo provisional entre Irán y Estados Unidos.

Sin embargo, durante el fin de semana hubo intercambios de disparos en Oriente Medio mientras Omán y un organismo de Naciones Unidas intentaban abrir una nueva ruta a través del estrecho cerca de la costa de Omán.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP