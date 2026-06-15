Un avión militar pakistaní se estrella en vuelo de entrenamiento y mata a 2 pilotos

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En un comunicado, el ejército identificó a los pilotos como el teniente de vuelo Muhammad Qasim Abdullah, de la Fuerza Aérea de Pakistán, y el teniente Taha Abbasi, de la Marina. Indicaron que se había ordenado formar una junta de investigación para determinar la causa del accidente.

En comunicados separados, el presidente Asif Ali Zardari; el primer ministro, Shehbaz Sharif; el mariscal de campo Asim Munir, que dirige el ejército, y las fuerzas armadas manifestaron su “profundo pesar” por la pérdida de vidas y expresaron sus condolencias a las familias.

Los accidentes durante entrenamientos militares no son raros en Pakistán, aunque los detalles a menudo no se hacen públicos de inmediato y los resultados de las investigaciones rara vez se divulgan. Este último accidente ocurre menos de una semana después de que 22 soldados murieran cuando un helicóptero del ejército se estrelló en la Cachemira administrada por Pakistán debido a una falla técnica, según el ejército.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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