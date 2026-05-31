Un autobús se estrella y se incendia en el oeste de Turquía. Hay 8 muertos, incluido un bebé

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El autobús, propiedad de Pamukkale Tourism, chocó contra las barreras de la autopista en la provincia de Denizli a la 1:40 de la mañana cuando viajaba con 38 pasajeros y tres empleados desde Izmir hacia la ciudad mediterránea de Antalya, informó la Agencia de Noticias Demiroren.

Unas 33 personas resultaron heridas en el incidente. Entre los fallecidos estaban el conductor, de 50 años, y el padre del bebé.

Imágenes del lugar del choque mostraban la estructura calcinada del autobús al costado de la carretera.

El sábado fue el último día del Eid al-Adha. El festival religioso suele coincidir con un aumento de los accidentes de tráfico en toda Turquía, ya que la gente viaja para visitar a la familia y tomar vacaciones.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP