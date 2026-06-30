Un australiano es acusado de asesinato por la muerte de una adolescente en Pattaya, Tailandia

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En esta imagen tomada de un video proporcionado por TPBS, el australiano identificado como Simon Peter Carman, a la izquierda, es escoltado en una comisaría en Pattaya, Tailandia, el domingo 28 de junio de 2026. (TPBS via AP) AP

La desaparición de la joven, de 17 años, se reportó el viernes. La policía indicó que fue vista por última vez en imágenes de seguridad cuando entraba a un edificio de apartamentos con el sospechoso, Simon Peter Carman, en la popular ciudad costera de Pattaya, unos 150 kilómetros (93 millas) al este de Bangkok.

Más tarde se vio a Carman salir del edificio solo con una maleta grande y las imágenes de seguridad lo mostraron cargando la maleta en una motocicleta y conduciendo hacia una zona desierta junto a la vía del tren, señaló la policía local.

La policía indicó que Carman fue detenido la madrugada del sábado en un aeropuerto de Bangkok antes de abordar un vuelo con destino a Perth, Australia, y fue acusado de violar a una menor. La maleta que contenía el cuerpo de la joven fue hallada poco después de su arresto, lo que derivó en los cargos adicionales, según la policía.

El cargo de asesinato premeditado conlleva una posible pena de muerte.

Carman, quien negó todos los cargos, permanece detenido y se le proporcionó un abogado. No estaba claro de inmediato cuándo comparecerá ante el tribunal, indicó Kanoknan Sooksri, investigadora de la Policía de Pattaya que lleva el caso.

Imágenes de seguridad compartidas por medios tailandeses que informan sobre el caso supuestamente muestran a Carman tomado de la mano de la joven mientras entraban en un ascensor del edificio la madrugada del jueves, antes de mostrarlo saliendo solo la noche del jueves con la maleta de color oscuro.

Otro video compartido en internet por medios tailandeses muestra a Carman siendo interrogado por la policía. “Yo la estaba sujetando porque se volvió loca”, le dijo Carman a los investigadores en el clip de video. Más tarde añadió que la joven lo amenazó mientras él intentaba darle 500 baht (15 dólares). “Tenía la cartera abierta para sacar el dinero y, de repente, hay un cuchillo frente a mi cara”. ___ Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa. FUENTE: AP